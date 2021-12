Assassin's Creed Valhalla má v příštím roce dostat rozšíření ve stylu God of War

9. 12. 2021 14:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Assassin's Creed Valhalla sice už oslavilo rok od vydání, to ale neznamená, že by s ním byl Ubisoft hotov. Hra se dočkala dvou (nepříliš vydařených) rozšíření a kontinuální podpory skrz updaty. S tím vývojáři nepřestanou ani v následujícím roce. Navíc by nás dle neoficiálních informací mohl čekat i masivní příběhový nášup.

Insider Tom Henderson na Twitteru zmínil, že se ještě letos dočkáme nového DLC, které by teoreticky mohlo být představeno (a rovnou i vydáno) na předávání cen The Game Awards 2021, které proběhne v zítřejších v brzkých ranních hodinách našeho času.

There's a new Assassin's Creed Valhalla DLC coming this December (announcement at TGA?).



There's also a massive DLC expansion coming in March 2022. It's expected to be around 40 hours of additional gameplay and will be a "God of War-style" expansion, whatever that means. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 7, 2021

To ale není vše, Henderson také hovoří o obřím čtyřicetihodinovém rozšíření, které má dle jeho informací dorazit v příštím roce, konkrétně v březnu. Žádné bližší detaily neposkytuje, zmiňuje ale, že má jít o obsah ve stylu God of War, ať už to znamená cokoli.

Ubisoft zároveň upozorňuje na to, že s blížícím se updatem bude zapotřebí stáhnout celou hru znovu, což znamená tahání zhruba 75 GB dat v závislosti na tom, na jaké platformě hrajete. Obsah updatu zatím Ubisoft tají, z různých úniků a pátrání v datech ovšem vyplývá, že by se rozšíření mělo jmenovat Dawn of Ragnarok. Spekuluje se i o návratu některé zásadní postavy z asasínské série.

Veškeré informace je prozatím zapotřebí brát s rezervou, dokud je nepotvrdí oficiální kanály Ubisoftu. Assassin's Creed Valhalla je k dispozici na současné i minulé generaci konzolí, na PC a streamovací platformě Google Stadia.