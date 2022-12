Baldur’s Gate III dostává poslední velký obsahový patch v předběžném přístupu

15. 12. 2022 16:01 | Novinky | autor: Adam Homola

Vydání Baldur’s Gate III se sice ještě úplně neblíží, ale cílová rovinka v podobě data vydání je alespoň (prozatím) pevně daná: Dočkáme se v srpnu příštího roku. Už teď máme k dispozici hromadu informací a navíc je poměrně dlouho k mání už i předběžný přístup. Rozpracovanou verzi můžete hrát, co hrdlo ráčí, a pokud hrajete, víte, že právě teď vyšel jeden z velkých obsahových patchů.

Patch 9 zvyšuje novou maximální možnou dosažitelnou úroveň, přidává novou hratelnou třídu, předělává systém reakcí a upravuje, mění nebo opravuje doslova stovky věcí.

Jedním z hlavních taháků je nová třída ve formě Paladina, kde asi není moc co řešit. Zdejší pojetí dobře známé třídy není nijak divoce odlišné od toho, co byste očekávali, tudíž se můžete těšit na víceméně tradičního válečníka se schopností léčit a vládnout podpůrnou magií.

U zdejší verze Paladina si ještě můžete vybrat jedno ze dvou zaměření, tedy buď Oath of Devotion, nebo Oath of the Ancients, čímž si určíte nejen svoji přísahu, ale i poslání. Pokud přísahu porušíte, navštíví vás temný rytíř s nabídkou stát se Oathbreakerem. S tím se pak pojí jisté temné síly a na ně navázané schopnosti.

Patch 9 také upravil systém reakcí, některé schopnosti umožňují reagovat na pohyby nepřátel. A vůbec, v patchi je toho spousta: Desítky, možná až stovky oprav, úprav, změn balancu a novinek. Zájemci o kompletní prostudování každičkého detailu nechť zamíří třeba na Steam a připraví se na dlouhé počtení.

Ostatní se mohou pustit buď do samotné hry, nebo si prostě a jednoduše počkat na příští srpen, kdy by měla Baldur’s Gate III vyjít v plné verzi.

zdroj: Larian Studios