Avowed bude kompaktnější RPG pro fanoušky Pillars of Eternity

17. 6. 2023 8:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Když dojde na povedená RPG, jen obtížně byste našli povolanější tvůrce, než jsou lidé z Obsidian Entertainment. Ti se během uplynulé „ne-E3“ znovu vytasili s chystaným projektem Avowed, který se připomněl plnotučnou ukázkou, rovnou nabízející i bohatou porci záběrů přímo z hraní. Vašek Pecháček materiál díky pohledu z vlastních očí přirovnal třeba ke Skyrimu, ale vzpomenout se dá i na kultovní Dark Messiah of Might and Magic.

zdroj: Microsoft

Ve spojení s jejich chystaným projektem je ale potřeba zmínit ještě jednu herní sérii, která pochází přímo od Obsidianu – Pillars of Eternity. V novince se totiž vrátíme do jejího světa Eora, specificky do regionu zvaného Živoucí země. Jak prozradila Carrie Patel během Xbox Games Showcase Extended, znamená to, že si fanoušci obou dílů (ale hlavně druhého Deadfire) přijdou na své, protože ve hře naleznou známé postavy, frakce i části světa. Na druhou stranu, jestli jste ani jeden z dílů nehráli, nebude to překážkou, protože Avowed bude stát sám o sobě a předběžné znalosti reálií nepotřebujete.

Svět samozřejmě bude naplněný různými úkoly a pestrou škálou nepřátel, jako jsou obří pavouci nebo kostlivci, kdy vše dostanete zabalené do docela pestrobarevného vizuálního kabátce, který se od atmosféry původní oznamovací ukázky vcelku liší.

Ačkoliv v jádru půjde o čistokrevný singleplayerový zážitek, po vzoru jiných her studia se dočkáte různých společníků, kteří vás na vašich cestách budou doprovázet. Prvním představeným je bitvami ošlehaný Kai, tedy voják/žoldák s unikátním smyslem pro humor.

Středobodem příběhu bude vyšetřování tajemné epidemie, která postihuje všechno živé. Vaše postava se stane vyslancem císařství Aedyr, kdy na výběr máte hraní za člověka nebo za elfa. V jeho kůži budete objevovat kulisy, jež rozlehlostí jsou podobné těm z The Outer Worlds nebo Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Znamená to, že půjde o kompaktnější titul, tvořený propojenými otevřenými zónami. Obří otevřený svět v Avowed budete hledat marně, ačkoliv průzkumu se rozhodně klacky pod nohy házet nebudou.

Velkou součástí zážitku jsou samozřejmě i akční souboje, ve kterých si dosyta užijete mečů, magie, střelných zbraní (včetně pistolí) i speciálních schopností. Svůj herní styl si najde každý a můžete se v něm i dále zdokonalovat, případně je různě kombinovat. Pocítit díky rychlosti a dynamice každopádně máte každý úder.

Avowed vyjde během roku 2024 na PC a Xbox Series X/S. Už v den vydání bude dostupný v rámci služby Game Pass.