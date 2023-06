Konečně vidíme, jak se hraje RPG Avowed. Bude to další triumf Obsidianu?

11. 6. 2023 20:07 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Avowed od zkušeného studia Obsidian musí vyhlížet snad úplně všichni fanoušci žánru RPG. Nejenže se vracíme zpátky do světa Eora známého z Pillars of Eternity, ještě navíc to tentokrát bude v pořádně akčním podání z pohledu první osoby. Hra tak na první pohled nejvíc ze všeho připomíná sérii The Elder Scrolls.

Nečekejte nic tak rozmáchlého, co se týče množství obsahu, ale díky novému gameplay traileru si už každopádně můžete udělat dost slušnou představu, jak se to bude hrát. Tak prosím, tady:

zdroj: Microsoft

Je to intenzivní, je to napínavé, oháníte se kolem sebe ocelí i magií a hra navíc vypadá opravdu pěkně. Můžeme se na ni těšit během příštího roku, a to na Xbox Series X/S i PC, přičemž bude hned v den vydání dostupná v Game Passu.

Kdyby vás zajímaly další informace, vězte, že se vydáte do regionu zvaného Živoucí země, abyste coby vyslanec nesmírně mocného císařství Aedyr vyšetřili, co že se tam děje s tajemnou epidemií. Budete outsider, ať už člověk, nebo elf (jiné rasy dostupné nebudou). A splnit svůj úkol v tak nepříznivé konstelaci nebude vůbec jednoduché.

Ještě nějaké drobky kolem hry si pro vás připravil PC Gamer díky rozhovoru se samotnými vývojáři. Vyplývá z nich například to, že extrémně důležitou roli z hlediska příběhu i hratelnosti budou hrát společníci. Vždycky s sebou budete tahat dva z nich. A taky je jasné, že kromě zbraní na blízko a magie si užijete primitivní bambitky.