Autoři nových Deus Ex za týden odhalí svůj příští projekt

4. 6. 2021 13:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Už příští týden se otevřou, bohužel stále jen virtuálně, brány výstavy E3 a my se postupně dozvídáme termíny konání prezentací jednotlivých firem. Většina si lakonicky drží detaily pěkně u těla a nechá nás hádat, co konkrétně bychom mohli na jejich akci spatřit, vydavatelství Square Enix ale férově rovnou říká, nač se můžeme připravit.

Podobně jako na jaře ponese stream název Square Enix Presents a jako hlavní tahák v ní bude figurovat oznámení nového titulu od Eidos Montreal, autorů posledních dvou dílů série Deus Ex, posledního Thiefa a také propadáku jménem Marvel's Avengers. O jejich nové hře se zatím nic neví, již po vydání Deus Ex: Mankind Divided před pěti lety se ale objevily zvěsti, že by studio mělo pracovat na herní adaptaci Strážců galaxie.

I zmíněným Avengers by se prezentace měla věnovat, uvidíme, jakou budoucnost si pro hru, která měla žít dlouhé roky, ve Square Enix připravili. Její současnost ovšem nevypadá zrovna růžově.

Mnohem zajímavější snad budou nové detaily o akci Babylon's Fall z dílen studia PlatinumGames. Akční rubanice z prvních záběrů sice připomínala dílo vývojářů z FromSoftware, jakmile ale došlo na boj, byl platinový rukopis zcela jasně patrný.

No a samozřejmě nás Square Enix neochudí ani o hlubší informace týkající se nového Life is Strange: True Colors. To je ovšem vše, co pozvánka obsahuje, pokud jste doufali v další ukázku Forspoken, vypadá to, že na E3 nic takového nepřijde.

Těšit se ale každopádně můžete na naše E3 streamy, které vás provedou celou akcí a budou obsahovat všechny zásadní informace.