Autoři Dead by Daylight připravují apokalyptickou řež s budováním základen

5. 8. 2022 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vývojáři ze studia Behaviour Software před dlouhými šesti lety vypustili do světa asymetrickou multiplayerovou řežbu Dead by Daylight, která na rozdíl od svého soudobého souputníka jménem Friday the 13th zaznamenala značný úspěch a díky pravidelným aktualizacím obsahu žije dodnes. Studio ale nechce ustrnout, a tak chystá zbrusu nový projekt.

Ani v něm nebude vše zasypané kytičkami a překryté duhou, jak už napovídá název Meet Your Maker. Půjde opět o multiplayerový titul, kde z pohledu první osoby budete v postapokalyptickém a depresivním světě stavět masivní základny, abyste ochránili genetický materiál, a zároveň je vaším úkolem přepadat pevnosti soupeřících hráčů.

Stavění základen probíhá na mřížce, do které budete skládat masivní kusy obrany. Vždy ale musíte nechat cestu pro malého robota, který bude podnikat výpravy mimo zdi a shromažďovat zmíněný genetický materiál. Samozřejmě musíte svou pevnost opatřit různými pastmi a vražednými nástroji, které vašim protivníkům pořádně znesnadní cestu do jejího srdce. Na výběr bude z různých druhů plamenometů, projektilových pastí, bomb a podobně. Mimo to lze rozmístit také různé druhy stráží a nastavit jim trasy pro hlídkování

Důležité je, že stavění a napadání neprobíhá současně. V momentě, kdy jste se svým výtvorem spokojeni, ho můžete otestovat a následně umístit na servery hry, kde se ostatní mohou pokusit o dobytí. Ostatní hráči vám udílejí zpětnou vazbu, abyste svou pevnost ještě více zdokonalili, případně odstranili prvky, které brání zábavnému hraní.

Napadání základen za účelem krádeže genetického materiálu je pak klasickou FPS akcí, která se hodně spoléhá na rychlost a mrštné manévrování. Je to ostatně třeba, protože vaše postava umře po jediném zásahu. Výhodou je, že máte neomezený počet pokusů, a tak se podobně jako v roguelike hrách budete postupně učit a hledat optimální cestu. Hrát můžete sólo nebo v kooperaci s dalšími hráči.

Hra by měla dorazit někdy v příštím roce, a to na PC i současnou a minulou generaci konzolí.