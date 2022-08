I masoví vrazi touží po lásce. Vyzkoušejte Hooked On You: A Dead By Daylight Dating Sim

4. 8. 2022 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Kdo někdy nezatoužil po romantickém vztahu s masovým zabijákem! Já tedy ne, ale pokud takové choutky náhodou máte a nechcete je tak úplně realizovat v reálném životě, případně jste skalními fanoušky hororové hry Dead By Daylight, máte jedinečnou příležitost. Na Steamu totiž včera vyšla vizuální novela a randící simulátor v jednom s názvem Hooked On You: A Dead By Daylight Dating Sim.

Studio Psyop, které stojí za obdobně ulítlým simulátorem randění I Love You Colonel Sanders! A Finger Lickin‘ Good Dating Simulator pro všechny milovníky taťky smažených kuřat, přichází s novinkou, kde se namísto vrkání nad kyblíkem mastné pochoutky s 11 druhy koření můžete na Vražedníkově ostrově sbližovat se čtveřicí postav, které se tam vydaly si odfrknout od toho všeho řezání hlav, odhryzávání končetin a podobných kratochvílí.

Trapper, Huntress, Wraith a Spirit se už těší na vaši návštěvu. Hra nepopírá inspiraci v populárních speciálních epizodách anime, kde se postavy trochu nepravděpodobně sejdou na pláži, můžete si tedy společně užít prosluněné dny plné koupání, opalování a strachu o holý život, pokud jich z reálného života ještě nemáte dost.

zdroj: Behaviour Interactive

Studio Behaviour Interactive netradiční randící spin-off populární řežby s asymetrickým multiplayerem Dead By Daylight oznámilo v květnu, včera ho pak během výročního streamu trochu překvapivě vydalo. Vedle toho představilo také nadcházející update pro původní hru s názvem Project W, která se bude točit kolem Alberta Weskera z hororové survival série Resident Evil.

Simulátor randění se zabijáky Hooked On You: A Dead By Daylight Dating Sim je od včerejška dostupný na Steamu.