Autor Civilizace nefandí NFT. „Hratelnost nesmí ustoupit monetizaci,“ říká Sid Meier

2. 3. 2022 8:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Strategická série Civilizace letos slaví třicet let od vydání prvního dílu. Britská BBC se u té příležitosti rozhodla vyzpovídat jejího autora, veterána herního průmyslu Sida Meiera, kterému položila otázku, kam se hry za uplynulé tři dekády posunuly a jakým výzvám čelí.

„Dnes je výzvou a zároveň i příležitostí soustředit se v prvé řadě na hratelnost,“ odpovídá Meier. „Je tím, co hry jako formu zábavy činí unikátní, speciální a přitažlivou.“

„Když na to zapomeneme a budeme se soustředit na monetizaci a na další aspekty, které s hratelností tolik nesouvisí, když se přestaneme soustředit na to, aby hry samy o sobě byla skvělé a zábavné, a začneme o nich uvažovat jen jako o příležitosti vydělat peníze a podobně, tehdy sejdeme z té správné cesty,“ vysvětluje Meier.

Naráží tím mimo jiné na fenomén NFT, který řada podporovatelů označuje za příležitost, jak si hráči samotným hraním mohou vydělávat peníze. Z prodeje nezaměnitelných tokenů třeba ve formě skinů by nicméně formou provizí těžili i samotní vydavatelé. Obří příležitost, nebo Ponziho schéma? Některé herní firmy už od svých plánů s NFT ustoupily, jiné tuto eventualitu opatrně zvažují.

Sid Meier ale trvá na tom, že hry musejí být především zábavné a finanční úspěch pak následuje organicky: „Musíme se neustále ujišťovat o tom, že jsou naše hry i nadále kvalitní a zábavné – existuje tolik jiných forem zábavy. Máme mezi nimi dobrou pozici, ale musíme si uvědomit, jak důležitá je hratelnost – a že právě hratelnost je tím motorem, díky kterému jsou hráči a hráčky šťastní, investovaní a baví se.“

Sám Meier ve svých 68 letech rozhodně neplánuje žádný odchod do důchodu, protože ho jeho práce pořád těší – zejména v souvislosti s tím, jak se společenský pohled na hry postupně proměňuje k lepšímu. S úsměvem konstatoval, že když před třiceti lety vydával první Civilizaci, jeho okolí to vnímalo jako ztrátu času, zatímco dnes za ním lidé chodí s tím, že by taky rádi vyvíjeli vlastní hry.