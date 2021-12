Atmosférický samurajský příběh Trek to Yomi se připomíná záběry z hraní

14. 12. 2021 14:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vydavatelství Devolver Digital představilo na letošní E3 samurajskou akci Trek to Yomi, která má svou estetikou vzdávat hold snímkům režiséra Akiry Kurosawy. Po prvním krátkém traileru se nyní dočkáváme dalšího videa, které tentokrát předvádí více ze samotné hratelnosti.

Příběh se točí kolem hlavního hrdiny jménem Hiroki, který v dětství násilím přišel o svého mistra. Po dosažení dospělosti se vydává na cestu pomsty, jak se ale zdá, v cestě mu nebudou stát jen lidští nepřátelé. Velmi pravděpodobně dojde i na mytologické bytosti a nadpřirozené události.

Devolver říká, že souboje budou taktické a půjde v nich o trpělivost a dobré načasování, abyste údery nepřátel otočili proti nim. Hru budeme sledovat z boční perspektivy ve 2,5D, kromě mečů přijdou ke slovu mimo jiné i palné zbraně jako pušky či kanóny.

Není bez zajímavosti, že na scénáři pro Trek to Yomi se podílí Alec Meer, spoluzakladatel herního webu Rock, Paper, Shotgun, který v minulosti poskytl své scenáristické schopnosti třeba studiu Hello Games a jejich No Man's Sky nebo strategii Total War: Warhammer.

Trek to Yomi vyjde příští rok na PC a současnou i minulou generaci konzolí, na Switch se zatím bohužel nechystá.