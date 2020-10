Assassin’s Creed Valhalla čeká po vydání rok podpory i výukový mód

21. 10. 2020 11:37 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nadcházející vikinský díl Assassin’s Creed sice bude singleplayerovou záležitostí, ani jemu se ale nevyhne season pass. Během příštího roku skrze něj dorazí hned dvě rozsáhlá rozšíření a podobně jako Odyssey se i Valhalla dočká řady dodatečného obsahu zdarma.

Jeho první vlna se objeví už krátce po vydání, během prosince. Tehdy se zvětší prostor, kam můžete rozšiřovat svou osadu a budete v ní moct oslavit svátek Yule, germánského předchůdce Vánoc.

Před těmi reálnými přibude do Assassin’s Creed Valhalla také nový herní mód postavený na říčních nájezdech. V základní hře budou raidy spíše příběhovými momenty, v novém režimu půjde o znovuhratelné mise, které budou výzvou pro ošlehané plenitele.

Pro první sezónu i všechny následující Ubisoft přichystal také nové schopnosti pro Eivor/a, zbraně, vybavení a kosmetická vylepšení pro vaši loď, osadu, koně i havrana.

Druhá sezóna, která dorazí v březnu 2021, obsahuje další nový herní mód, update související s jómsvikingy, speciální festivaly pro vaši vesnici Ravensthorpe a další vylepšení. Detaily pro následující sezóny ještě tvůrci neupřesnili, ale můžete počítat s tím, že do konce příštího roku do Valhally přibude hromada novinek.

Ubisoft slibuje mimo jiné režim Discovery Tour, který vám stejně jako v případě Origins a Odyssey zajistí klidné procházky bez soubojů s výukovými okruhy týkajícími se historických událostí i tehdejšího každodenního života.

Co se placených dodatků ze season passu týče, první s názvem Wrath of the Druids by měl dorazit na jaře. Vydáte se v něm do Irska, kde budete stopovat členy druidského kultu a snažit se odhalit jejich dávné tajemství. Rozšíření bude inspirované galskými mýty a folklórem, mezi zabíjením vás v něm čeká toulání po zakletých lesích a zelenící se krajině. Jen pozor na divochy s kouzelným nápojem!

Na léto příštího roku je plánované druhé rozšíření: The Siege of Paris. V něm budete mít možnost prožít jeden z nejvýznamnějších konfliktů vikinské éry a setkat se s klíčovými postavami ve válkou zmítané Franské říši. Namísto otevřeného boje se ale budete muset dostat do obléhané Paříže potají a využít tajemství nepřátel proti nim, abyste uzavřeli strategická partnerství a zajistili budoucnost svého klanu v novém uspořádání říše.

V rámci season passu na všechny hráče čeká ještě jedna exkluzivní mise, The Legend of Beowulf. Ta bude k dispozici už v den vydání Assassin's Creed Valhalla, 10. listopadu na PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S a Stadii, respektive 12. listopadu na PlayStation 5.