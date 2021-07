Animovaný Monster Hunter dorazí na Netflix už za měsíc

20. 7. 2021 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Loňský filmový Monster Hunter nestojí za moc a jen stěží se dokázal vydrápat k aspoň průměrnému hodnocení 47 bodů na Metacriticu. Capcom ale nehází flintu do žita a svou cennou značku dává všanc k další adaptaci. Tentokrát jsou naděje trochu větší, i proto, že se okolo projektu nemotá režisér Anderson se svojí milou Millou.

Namísto toho se máme dočkat animovaného filmu z produkce Netflixu s názvem Monster Hunter: Legends of the Guild. Z prvních informací to vypadá, že se CGI anime bude přeci jen předlohy držet trochu více než loňské dílko. Můžete to ostatně sami posoudit z traileru výše.

Hlavní hrdina Aidan bude totožnou postavou, jako byl Ace Cadet z Monster Hunter 4 nebo A-Lister z Monster Hunter World. Svět, ve kterém monstra a lovci žijí v rovnováze, začne ohrožovat mocný Elder Dragon, a tak se Aidan společně se svým společníkem Juliem a dalšími členy cechu lovců vydá za jeho záchranou.

Film by měl dorazit do nabídky Netflixu už 12. srpna. Uvidíme, zda bude o něco vydařenější než Resident Evil: Infinite Darkness.