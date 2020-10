Amnesia: Rebirth vám v traileru ukáže hrůzy alžírské pouště

5. 10. 2020 13:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Švédské studio Frictional Games má na svém kontě například sérii Penumbra nebo pět let starý psychologický thriller Soma, největší věhlas si ale získalo značkou Amnesia, která letos slaví už desáté narozeniny. Možná si vzpomenete, že svého času byl Amnesie plný internet a hra se stala velmi oblíbeným titulem pro ječící streamery.

Frictional Games se na pět let odmlčeli, aby letos vyrazili do boje se znovuzrozením svého nejoblíbenějšího potomka. Amnesia: Rebirth má vyjít 20. října a autoři se zaklínají snahou napodobit atmosféru a kvality první hry. Rebirth se má odehrávat sto let po událostech prvního dílu The Dark Descent a nová protagonistka jménem Tasi Trianon se bude snažit přežít v nehostinném prostředí alžírské pouště, kde skončila vinou nešťastného pádu letadla.

Vy se nyní můžete podívat na pětiminutový trailer, který dokazuje, že vývojáři nelhali a skutečně se do hry snaží vetknout co největší množství styčných bodů s prvním dílem. Chodby jsou temné, slabý plamínek lucerny tančí po stěnách, pocit nebezpečí zvedá chloupky na zátylku, však to znáte.

Amnesia: Rebirth je v plánu na PC a PlayStation 4, informace o tom, zda se posléze dočkáme i portu na next-gen, zatím nejsou k dispozici.