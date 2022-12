Ambiciózní mod do Skyrimu přidává plně nadabované parťáky ve stylu her od Bioware

5. 12. 2022 16:20 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Pokud milujete Mass Effect nebo Dragon Age a toužili jste po podobném zážitku ve Skyrimu, pak by vám neměl utéct mod s názvem Warden of the Coast. Ten přidává nové úkoly, lokace a devět společníků. Každý z nich má svůj vlastní věrnostní úkol a mod díky 27 dabérům obsahuje více než 9 000 řádků plně namluvených dialogů, jejichž kvalitu můžete posoudit sami z traileru.

Nechybí samozřejmě ani vytvoření týmů. Kdykoli vás tak můžou doprovázet tři další parťáci, kterým lze vybrat perky, dovednosti a atributy s tím, jak se zvyšuje jejich úroveň. A ano, je tu i možnost romance, byť tedy jen se sedmi z nových kamarádů.

Příběh Warden of the Coast vás zavede na ostrov, kde se otevřela brána Oblivionu a vaším cílem bude ji zavřít, tentokrát už nadobro. Hlavní quest vás donutí vybrat si mezi jednotlivými frakcemi, přičemž vaši společníci budou mít na situaci rozdílné pohledy. Mod by vám měl vydržet na dobrých 10 až 15 hodin a obsahuje pět různých konců. Autoři navíc plánují update, po kterém vaše romantické dobrodružství může vést až ke sňatku s danou postavou.

Mod Warden of the Coast najdete klasicky na Nexus Mods. Pro jeho fungování nebudete potřebovat nainstalované žádné další mody, naopak je nekompatibilní s dalšími mody The Great City of Solitude a Redbag's Solitude.