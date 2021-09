Amazon chystá další multiplayerovou hru. Vývoj povede velké zvíře z Ubisoftu

16. 9. 2021 12:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Herní studia Amazonu se vážně nevzdávají. Po několika projektech, které se nakonec nikdy nedočkaly vydání a po jednom projektu, který se ho dočkal, ale byl tak strašný, že byl záhy zrušen, se schyluje k dalšímu pokusu rozvířit vody kompetitivní multiplayerové scény.

Nadcházející MMO New World vypadá jako první pořádná hra od Amazonu, ke které se časem (snad) přidá titul, o němž v tuto chvíli víme jen velmi málo. Neznáme jméno, zasazení, grafickou stylizaci ani rok vydání.

Víme jen to, že půjde o PvP multiplayer a že při jeho vývoji bude klíčovou roli hrát bývalý zaměstnanec Ubisoftu. Alexandre Parizeau byl součástí firmy od roku 2005. Zprvu působil jako producent her Splinter Cell: Conviction a Rainbow Six Vegas, aby následně pomohl založit pobočku Ubisoft Toronto, kterou vedl až do letošního února.

V Ubisoft Toronto působil jako senior producent hry Splinter Cell: Blacklist a následně vedl vývojové týmy her Far Cry 4 až Far Cry 6, For Honor a poslední dva díly série Watch Dogs. Jeho nejnovější práce ho zavedla do Montrealu, kde si Amazon založil nové studio pro vývoj výše zmíněné hry a pro které již dříve přetáhl čtyři zaměstnance z Ubisoftu. Alexandre Parizeau zde bude mít stejný úkol jako v Ubisoftu – povede vývojový tým.

Viceprezident Amazon Games Christoph Hartmann a Parizeau se shodli na tom, že vize studia a posily z Ubisoftu do sebe okamžitě zapadly, tak doufejme, že Amazon časem zplodí hru, po které budeme skutečně toužit a která naplní svůj potenciál.