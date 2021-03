Amazon to s hrami nevzdává. Zakládá další studio plné veteránů z Ubisoftu

25. 3. 2021 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Amazon kdysi dávno oznámil, že se po hlavě vrhá do vývoje her. V jednu chvíli byly představené tři tituly, z nichž ovšem každý potkalo nějaké neštěstí. Breakaway vůbec nevyšel a po zrušení vývoje ani nikdy nevyjde. Crucible sice vyšel, ale chvíli nato byl pro nezájem zrušen. A New World byl už tolikrát odložen, že ani v jeho vývoji asi nebude vše v pořádku.

Ale Amazon Games Studios to nevzdává a hodlá lít další horentní sumy do vývoje her, který se může (jak vidno z dosavadních zkušeností) zle nevyplatit. Ale je dobře, že někdo s takovými penězi neváhá riskovat a dává šanci projektům, které aspoň zpočátku působí nadějně. V Kanadě totiž vzniklo další studio, montrealská pobočka Amazon Games Studios.

Na představení jeho první hry je logicky ještě velmi brzy, ale už teď víme, že půjde o novou značku s online multiplayerem. Amazon zjevně v singleplayer stále vůbec nevěří, přestože tak zle neuspěl s multiplayerem. Mezi klíčovými zaměstnanci studia je čtveřice vývojářů, kteří všichni přešli z Ubisoftu, kde se podíleli na vývoji Rainbow Six Siege. Zkušenosti s hrou více hráčů by tedy byly, tak snad to tentokrát někam povede.

Amazon Games má kromě New World a nového projektu kanadské pobočky ještě několik dalších her ve vývoji. Doufejme, že někdy zlomí svou smůlu a hráči se od nich konečně dočkají kvalitní zábavy. A kdyby to náhodou nevyšlo s interními studii, třeba se Amazonu zadaří s těmi externími, kterým chce dělat vydavatele. Touto cestou zaštítí například vydání nové hry studia Smilegate, tvůrců CrossfireX.