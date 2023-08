Alan Wake 2 se opozdí. Uvolňuje místo ostatním hrám

Už to skoro vypadalo, že po letech plných odkladů a odsunů dat vydání se na nás začíná usmívat štěstí. PC verze Baldur's Gate III vyšla o měsíc dřív, dřívější vydání hlásí také Assassin's Creed Mirage. Když s oznámením o změně data vydání přišli finští Remedy, myslel jsem si, že nám také dělají radost a Alana Wakea 2 si zahrajeme s předstihem. Jenže je tomu naopak - čeká nás odklad.

An update from the Alan Wake 2 team: we're moving Alan Wake 2's launch from October 17 to October 27.



October is an amazing month for game launches and we hope this date shift gives more space for everyone to enjoy their favorite games.



We can't wait to show you what everyone's… pic.twitter.com/GpLxyr2xvY