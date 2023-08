Assassin's Creed Mirage vyjde o týden dřív

Od výletu do Bagdádu 9. století v Assassin's Creed Mirage si fanoušci slibují relativně hodně, protože Ubisoft už několikrát pronesl, že jde o návrat ke kořenům série, po kterém milovníci původních dílů tak dlouho volají. Jestli se podaří těmto slovům dostát, zjistíte o něco dříve, než bylo původně avizováno. Tým včera oznámil, že titul vyjde o celý týden dříve, tedy 5. října.

Společně s touto informací studio Ubisoft Bordeaux oznámilo, že se jim povedlo projekt úspěšně dovést do „gold“ fáze. Dokončovací práce jsou tedy v podstatě u konce, nový díl může putovat do lisoven a vývojáři ještě mají trochu času na to, aby vychytali zbylé mouchy.

Assassin's Creed Mirage vychází na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One.

Assassin's Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early!



On behalf of the entire team, we can't wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim.



Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX