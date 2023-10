Alan Wake 2 jen tak neskončí. Hru podstatně rozšíří DLC

16. 10. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Příběh Alana Wakea se druhým dílem neuzavře. Už z dřívějška víme, že nás po vydání hry čekají jak placená, tak bezplatná rozšíření. Pokud si připlatíte dvacet euro za digitální deluxe edici, jsou v ceně zahrnuty i dvě plánovaná DLC Night Springs a Lake House. Ale ani majitelé základní hry nepřijdou zkrátka, protože Remedy i je obdaří obsahem zdarma, který bude pro vyznění příběhu důležitý.

„Máme v plánu bezplatná DLC, která budou zásadní. Očekávám, že odhalíme více detailů po vydání Alan Wake 2, ale k dispozici budou všem, kdo si hru pořídí,“ řekl Sam Lake na videoherním veletrhu EGX v Londýně. Na detaily byl samozřejmě skoupý, protože přece jen příběh bude hrát v chystaném survival hororu velkou roli a jakékoliv kusé informace by mohly prozradit, kam povedou další kroky nočními můrami zkoušeného spisovatele.

Že nás čekají minimálně dvě placená rozšíření a několik navíc zdarma, která zjevně nebudou jen nějakými kosmetickými balíčky, je dobrá zpráva pro všechny s obavami, že Alan Wake 2 bude „jen“ krátká hororová adventura. Propojení s univerzem Control odemyká dveře do dalších dimenzí a nedivil bych se, kdyby třeba jedno z DLC umožnilo hrát za agentku Jesse Faden nebo ji minimálně představilo podobně, jako Control využil Alana Wakea v rozšíření AWE.

Co by ale bylo možná ještě zajímavější, kdyby se na scénu v nějaké podobě vrátil démony stíhaný bývalý detektiv Max Payne. Remedy má se značkou další plány. Dohodlo se s Rockstarem na moderních předělávkách prvních dvou dílů a vůbec bych se nedivil, kdyby drsného expolicistu nějakým způsobem zapojilo i do svého rozšířeného univerza.

Alan Wake 2 vychází na PC (digitálně přes Epic Games Store), Xbox Series X/S a PlayStation 5. Dočkáme se už 27. října.