AKTUALIZOVÁNO: Kolekce Stalker: Legends of the Zone je ode dneška dostupná na konzolích

6. 3. 2024 20:12 | Novinky | autor: Pavel Makal

Aktualizace:

Trilogie Stalker: Legends of the Zone je překvapivě dostupná už dnes, a to jak na PlayStationu 4 a 5, tak i na Xboxu One a Xboxu Series. Zakoupit lze buď celý balíček (na PS Store vyjde na 475 korun), případně každou hru jednotlivě.

Původní zpráva:

Navzdory nepřízni osudu a válkou stiženému vývoji, který se zčásti přesunul do pražských kanceláří, bychom se letos na podzim měli konečně dočkat vydání Stalker 2: Heart of Chornobyl. Pokračování slavné akce s prvky survivalu ovšem přichází po mnoha letech, a tak je vhodné připomenout kořeny značky.

O tom, že by mohlo dojít k opětovnému vydání předchozích tří her, si v poslední době šuškalo vícero zdrojů. Nyní jde ale o potvrzenou skutečnost. V Japonsku totiž už došlo ke spuštění předobjednávek kolekce Stalker: Legends of the Zone Trilogy, která obsahuje původní Stalker: Shadow of Chernobyl, Stalker: Clear Sky a Stalker: Call of Pripyat, a to ve verzi pro PlayStation 4.

Předobjednávky dosud oficiálně neoznámené kolekce spustilo hned několik obchodů, jako je Neowing, Rakuten Books nebo Biccamera. Vyjít mají 27. června letošního roku. Předpokládáme, že k oficiálnímu oznámení kolekce dojde v rámci Xbox Partner Preview, zhruba půlhodinového streamu, který proběhne dnes od 19:00 na YouTube a Twitchi Xboxu.

Bude to vůbec poprvé, kdy se značka Stalker podívá na konzole, což s sebou samozřejmě nese zvláštní překážky. Především bude třeba přepracovat uživatelské rozhraní do podoby vhodné pro ovladače. Zejména první Stalker se proslavil svou častou prací s inventářem a správou nejrůznějších herních systémů. Přímo legendární jsou pak jeho technické potíže, které v průběhu let řešily rozličné fanouškovské opravy. Uvidíme, jak na tom bude opětovné vydání. Nevíme ani, zda půjde o pouhý port, nebo o remaster s větším množstvím péče.

Plnohodnotné pokračování s podtitulem Heart of Chornobyl má vyjít 5. září letošního roku, prozatím jen na Xboxu a PC.