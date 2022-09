Age of Empires slaví 25 let. Do čtvrtého dílu míří oficiální čeština

30. 9. 2022 13:46 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Age of Empires, legendární série historických realtimových strategií, letos slaví velké výročí: Celé čtvrtstoletí od začátku své existence. A protože značka momentálně zažívá patrně svůj největší rozkvět za poslední dekádu, můžete se vsadit, že oslavy budou velkolepé. Jejich největší lákadlo? 25. října vyjde Age of Empires IV: Anniversary Edition.

Předně informace, která potěší všechny tuzemské hráče: Do Age of Empires IV přibyde oficiální čeština. Pokud jste se tedy předtím potýkali s jazykovou bariérou, teď už by to neměl být problém. Je hezké vidět, že na nás vývojáři myslí – nejdřív nám dají vynikající husity do Age of Empires II: Definitive Edition a teď tohle!

Čtvrtý díl dále rozšíří nové výzvy, osm nových map, dva biomy, tolik žádané ukazatele waypointů a další vylepšení, například předělaný balanc námořních jednotek (o kterém natočil vynikající video youtuber Spirit of the Law). No a hlavně se dočkáme dvou nových národů – Mali a Osmanské říše. O nich jsem toho víc napsal v samostatném článku.

zdroj: Microsoft

A co je nejlepší? Celé to bude zdarma pro všechny majitele původní hry. Age of Empires IV možná do světa nevkročilo úplně nejšťastněji a řada věcí v době vydání chyběla (ostatně ani moje recenze není v žádném případě nekritická), ale vývojářům se nedá upřít, že se o svůj produkt starají skutečně pečlivě.

Tvůrci hodlají streamovat svůj Anniversary Broadcast, kde nás prý čekají ještě nějaká další odhalení, 25. října v 19 hodin našeho času například na Twitchi nebo na YouTube. No a pokud vás zajímá kompetitivní stránka Age of Empires, nalaďte si turnaj Wololo: Legacy, největší kompetitivní událost v historii značky. Běží od 21. do 30. října a informace o ní najdete na oficiální stránce.