Age of Empires IV brzo obohatí dva nové národy. Tento týden můžete hrát zadarmo

24. 8. 2022 15:50 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Age of Empires IV je důstojným nástupcem proslulé strategické série, jak se můžete dočíst v mojí recenzi. Pokračovateli odkazu milované středověké dvojky bylo sice těsně po vydání co vyčítat, ale vývojáři zapracovali na nejpalčivějších problémech a nyní zjevně konečně nastává čas, kdy své dítko hodlají začít podstatně rozšiřovat novým obsahem.

První vlaštovkou, která se ukázala na včerejší Gamescom Opening Night Live, jsou dva nové národy, které doplní současnou osmičku. K Rusům, Angličanům, Francouzům, Němcům, Mongolům, Dillí, Číňanům a Abbásovcům se v říjnu letošního roku připojí ještě Mali a Osmanská říše. A co je nejlepší: Všichni majitelé původní hry je obdrží zdarma.

Age of Empires IV si hodně zakládá na tom, že všechny národy se od sebe zásadně liší. Je jich sice míň než ve dvojce, ale zato nabízejí opravdu rozdílné zážitky. A je to trend, ve kterém by nové národy měly pokračovat.

zdroj: Microsoft

Západoafrické království Mali má potenciál stát se ranou ekonomickou velmocí, protože jeho specialitou je těžení obrovského množství zlata. Kdo někdy slyšel o pánovi známém jako Mansa Musa, ten asi tuší, proč si autoři jako svou na lesklý kov zaměřenou civilizaci vybrali právě Mali. Do hry se tahle specializace promítne například možností stavět automatické doly na zlato, takže na těžbu nemusíte plýtvat vesničany.

Co se týče vojenských jednotek, nečekejte žádné obrněné legie těžké pěchoty. Naopak, Mali se spoléhá na hbité, nenápadné vojáky, kteří rychle zaútočí a rychle zmizí. Náhlé přepady v lese budou daleko lepším nástrojem než dlouhé, krvácivé bitvy na volné planině. Můžete k nim využít třeba jednu z nových unikátních jednotek jménem Donso, která umí sama přepínat mezi vrhacím oštěpem a kopím nablízko podle toho, jak daleko od ní se nachází nepřítel.

Osmani fungují zase na úplně jiné bázi – extrémně se zaměřují na střelný prach. Mají janičáře, mají obří bombardy, nejdestruktivnější jednotky v celé hře (ale pozor, taky je musíte poctivě chránit před útokem zblízka). Nechybí ani velice silná jízda, takže každý turecký vojevůdce se může spolehnout na účinný mix statické destrukce a taktické mobility.

I co do ekonomiky přichází Osmanská říše se zajímavými novinkami. Může vynalézt nové technologie, pokud do královské rady jmenuje vezíry, a skutečně unikátně zní systém vojenské školy. Tam můžete produkovat vojenské jednotky úplně zadarmo, i když si na ně samozřejmě taky déle počkáte. Autoři upozorňují, že i tak od Osmanů můžeme čekat větší armády, než je obvyklé u ostatních národů.

A ještě jedna dobrá zpráva pro všechny, koho Age of Empires IV třeba dlouhodobě zajímají, ale ještě se neodhodlali ke koupi. Tento týden si můžete hru zadarmo vyzkoušet na Steamu, a to až do sedmi večer v pondělí 29. srpna. Kdyby se vám zážitek líbil, čeká na vás padesátiprocentní sleva buď na Steamu, nebo přímo v obchodě Microsoftu.