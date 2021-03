Age of Empires IV povstává. Sledujte nové video, brzy toho uvidíme víc

17. 3. 2021 19:47 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Age of Empires IV se dost možná pomalu blíží svému vydání. Nasvědčovala by tomu skutečnost, že Microsoft je připraven se podělit o zásadní detaily nejočekávanější realtimové strategie posledních let – chystá totiž půlhodinový stream a následný „digitální zážitek“, které ze čtvrtého dílu proslulé série konečně stáhnou závoj tajemství.

Dojde k tomu 10. 4., tedy druhou dubnovou sobotu, v 17 hodin našeho času. Připravte se na novinky nejen o Age of Empires IV, ale i o Age of Empires II: Definitive Edition a Age of Empires III: Definitive Edition.

Událost je to natolik významná, že dokonce obdržela vlastní trailer. Ten sice neukazuje mnoho nového, ale fanoušky i tak navnadí. Jen se podívejte sami:

zdroj: Xbox

Video slibuje tři konkrétní lákadla: nové záběry z hraní, civilizace a kampaně. To všechno se týká především Age of Empires IV a hlavně záběry nás po měsících mlčení zajímají asi nejvíc – chceme konečně vidět, jak hra vypadá a jak se hýbe, ideálně nikoliv v rámci vyumělkovaného traileru. I když, výběr úvodních národů bude samozřejmě také nesmírně zajímavý.

Nové národy a kampaně by ale zároveň mohly být spojené s remastery starších dílů. Definitivní edice dvojky koneckonců nedávno dostala nové rozšíření, které se dost povedlo, takže není důvod šlapat na brzdu, i když už se (snad) blíží (snad) důstojný nástupce. Oficiální web koneckonců slibuje „vzrušující novinky“ i pro hráče starších dílů.

Zakroužkujte si tedy v kalendářích patřičné datum a připravte si popcorn – nechci zatím nic slibovat, ale je docela dobře možné, že se na plnohodnotné odhalení Age of Empires IV budete moci podívat spolu s námi. Bližší informace o případném redakčním streamu poskytneme během dubna.