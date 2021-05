Activisionu Blizzard se finančně daří. Dál ale ztrácí aktivní hráče

5. 5. 2021 14:14 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Vydavatelství Activision Blizzard, které spravuje světoznámé značky jako Call of Duty, World of Warcraft, Diablo nebo Candy Crush, včera zveřejnilo finanční výsledky za první kvartál letošního roku. A jsou to výsledky pozitivní z hlediska vydělaných dolarů, méně už, pokud se bavíme o aktivní hráčské základně.

Co se týče prvního zmíněného kritéria, příjmy Activisionu dosáhly 2,28 miliardy dolarů. Oproti stejnému období před rokem jde o nárůst o 27 %, pod čímž se podepsala především série Call of Duty.

Obřím (a oprávněným) úspěchem je free-to-play battle royale Warzone, která je chytře provázaná s hlavními hrami série – Modern Warfare a Black Ops Cold War. Vynikající prodeje loňského dílu ze studené války, který přitom sám o sobě nebyl nijak skvělý, byly jistě podpořeny právě skutečností, že masivní hráčská základna Warzone měla nové Call of Duty neustále na očích a mohla si některé jeho části, například nové silné zbraně, dopředu vyzkoušet. Velmi dobře si vedlo i Call of Duty: Mobile.

Podle ředitele společnosti Bobbyho Koticka, který mluvil s GamesBeatem, prosperovaly i další značky. „Rostlo Call of Duty. Významně rostl Candy Crush. Rostl Blizzard. Byznysu se zkrátka všeobecně daří. Model funguje. Novým hráčům značku představí free-to-play,“ řekl Kotick.

Vedle rostoucích výdělků se ovšem najde i negativnější pohled na věc. Jak si všiml server MassivelyOP, statistika aktivních měsíčních uživatelů meziročně klesla o celých 5 milionů hráčů a o 11 milionů v porovnání s prvním kvartálem roku 2018, což při současném počtu 27 milionů aktivních měsíčních uživatelů znamená pokles o 29 % za tři roky.

Odliv uživatelů ovšem Activision Blizzard nemusí mrzet tak dlouho, dokud stávající komunita dále utrácí za nové hry, datadisky (dařilo se Shadowlands), mikrotransakce nebo třeba remastery jako v případě chystaného Diablo II: Resurrected. Letos se navíc samozřejmě chystá i další Call of Duty, tentokrát v režii studia Sledgehammer, které bude mít podobně jako Cold War výhodu v automatické integraci s Warzone. I když je pravda, že tentokrát se v Activisionu musí lehce obávat konkurence v podobě nového Battlefieldu.