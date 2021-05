Activision oficiálně oznámil, kdo vyvíjí letošní díl Call of Duty

Za letošním dílem Call of Duty, který vyjde na podzim, bude stát studio Sledgehammer Games. Dřívější spekulace teď Activision potvrdil v rámci hovoru s investory za první kvartál letošního roku.

Prezident společnosti Dan Alegre uvedl, že hra vypadá skvěle a je na dobré cestě, přičemž má být skutečným „zážitkem nové generace“ a má se „zapojit do existujícího ekosystému Call of Duty a dále ho vylepšit“.

V překladu: Nová hra podobně jako loňské Black Ops Cold War zřejmě ovlivní i free-to-play battle royale Call of Duty: Warzone. Zdali se letošní Call of Duty bude jmenovat Vanguard a vydá se do druhé světové války, jak uváděly další zdroje, to Alegre zatím neupřesnil.

