Letošní Call of Duty se má vrátit do druhé světové války pod názvem Vanguard

29. 3. 2021 12:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

V posledních dnech trávím neskutečné množství času v Call of Duty: Black Ops Cold War. Na jeho bojištích ovšem nefiguruji sám, souputníkem je mi Aleš, který si už stačil vysloužit přezdívku Přízrak Nuketownu a strachy se před námi klepou nejen pubertální protivníci, ale především jejich matky, o jejichž osudu neváháme nebohé teenagery barvitě informovat.

Od vydání Cold War nicméně zanedlouho uplyne půl roku, a tak je pomalu čas začít přemýšlet o tom, jaký bude příští díl každoroční série. První spekulace o novém Call of Duty se objevily zkraje minulého týdne a pokud se potvrdí, opět nás čeká cesta do historie.

S informací napřed přišel fanouškovský web Modern Warzone, aby ji následně potvrdil i britský Eurogamer. Letošní díl má dle tradiční CoD vývojové rotace spravovat studio Sledgehammer, které má na svědomí dosud poslední druhoválečný díl Call of Duty: WWII. I v letošní hře bychom měli zamířit zhruba 80 let do minulosti.

Modern Warzone ve své původní zprávě hovořil o alternativní historii, v níž 2. světová válka neskončila rokem 1945, ale pokračovala až do 50. let. Eurogamer nicméně tvrdí, že se tyto zvěsti nezakládají na pravdě a titul bude mít tradiční druhoválečné zasazení.

Podtitulem letošní iterace letité série, jejíž kořeny sahají do roku 2003, má být Vanguard. Není bez zajímavosti, že tento termín si pro svůj název v minulosti zvolila i jiná druhoválečná akce ze série, kterou na níž se taktéž podílelo duo Jason West a Vince Zampella. Řeč je samozřejmě o konzolovém Medal of Honor: Vanguard.

Informace o novém Call of Duty nicméně zatím berte s rezervou, oficiální zdroje totiž stále mlčí a do odhalení nám ještě určitě několik měsíců zbývá. Otázkou je, zda nás Acvitision v průběhu jara překvapí něčím podobným, jako byl loňský veleúspěšný launch Warzone a vydání remasteru Modern Warfare 2. Uzavření remasterované trilogie bych si rozhodně nechal líbit.