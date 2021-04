Abeovo další dobrodružství začíná! Vyšla akční plošinovka Oddworld: Soulstorm

6. 4. 2021 10:47 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Dlouhé čekání je u konce a mudokon Abe konečně může rozpoutat povstání dělníků proti svému zaměstnavateli. Digitální verze hry Oddworld: Soulstorm je dnešním dnem dostupná na PlayStationu 4, PlayStationu 5 a počítačích skrze Epic Games Store. Níže najdete hardwarové požadavky, nová videa a detaily o konzolových a krabicových verzích.

Pokud patříte k majitelům konzole PlayStation 5, pak máte příležitost pořídit novou hru za pár kaček. Oddworld: Soulstorm je totiž od dnešního dne až do 3. května v nabídce předplatného PlayStation Plus (spolu s Days Gone a Zombie Army 4: Dead War). Předplatné stojí na měsíc 235 korun, což je dost času na prokousání se špinavým továrním komplexem až na konec.

Jelikož je Oddworld: Soulstorm na PlayStationu 5 dostupný touto cestou, nepočítejte s možností bezplatného downgradu na PlayStation 4. Opačně to ale funguje, tedy když si hru zakoupíte pro PS4, dostanete ji zdarma pro PS5.

Na PlayStationu 5 ještě počítejte s využitím zabudovaného systému nápověd (Activity Cards), díky kterému vyřešíte každý zásek bez nutnosti otevírat internetový prohlížeč. Tvůrci dále upřesnili datum vydání fyzických edic hry na 6. červenec, podělili se o několik videí zaměřujících se na konkrétní prvky hry (níže) a konečně také prozradili hardwarové požadavky PC verze:

Minimální požadavky

OS: Windows 7 64 Bit

Procesor: Intel Quad Core 1.7Ghz

Grafika: nVidia GTX 670 a ekvivalentní

Paměť: 8GB RAM

Volné místo: 20GB

Doporučené požadavky

OS: Windows 10 64 Bit

Procesor: Intel Quad Core 2.3Ghz

Grafika: nVidia GTX 970 a ekvivalentní

Paměť: 16GB RAM

Volné místo: 20GB