30 minut záběrů z hraní hororu The Quarry připomíná Until Dawn

Vývojáři ze studia Supermassive Games, kteří nás v roce 2015 potěšili vydařeným slasherem Until Dawn a od té doby se na tuto formuli s větší či menší úspěšností snaží navázat s antologií The Dark Pictures, momentálně připravují také nedávno oznámený horor The Quarry. Ani ten pravděpodobně nebude ze zaběhlého receptu interaktivních filmů s rozhodovacími momenty výrazněji vybočovat.

Server IGN nyní přinesl 30 minut exkluzivních záběrů, které ukazují především atmosféru. Vývojáři se zcela zjevně vracejí k sedm let starým kořenům, opět budete ovládat skupinu mladých lidí, kteří musejí přežít pekelnou noc v opuštěném (nebo ne až tak opuštěném) lomu na americkém venkově. O život jim budou usilovat nejen podivní místní obyvatelé, ale také mnohem hrůznější, tajemstvím obestřené běsy.

Hratelnost bude opět spoléhat na velmi jemné adventurní prvky, nejsilnější vliv bude mít hráč v momentech tíživých rozhodnutí. Každá z postav může zemřít více než deseti způsoby, cílem je přirozeně dovést jich do bezpečí úsvitu co nejvíce. Díky větvenému ději se můžete dostat k celé řadě závěrů, a hra tak nabídne vysokou míru znovuhratelnosti.

Zajímavým prvkem je implementace režimů pro začátečníky, můžete se buď úplně zbavit akce a quick-time eventů a užívat si jen příběh, nebo dokonce na začátku pouze zvolit osobnostní rysy jednotlivých členů skupiny a následně děj sledovat jako film.

Hlavním zdrojem inspirace byly tentokrát klasické horory, jako je Pátek třináctého, Texaský masakr motorovou pilou nebo Hory mají oči. Jako obvykle se můžete těšit na přítomnost známých tváří, mimo jiné se objeví Lance Henriksen, Ethan Suplee nebo David Arquette.