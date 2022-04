Valve v prvním měsíci vylepšovalo Steam Deck – základními funkcemi i chytrými systémy

8. 4. 2022 17:00 | Komentář | autor: Patrik Hajda

Steam Deck, nový handheldový počítač od Valve, si už měsíc žije svým vlastním životem. Postupně se dostává do rukou více a více dychtivých hráčů, kteří se chtě nechtě stávají neplacenými beta testery mladého zařízení.

Sám jsem majitelem Steam Decku týden a i za tak krátkou dobu jsem byl svědkem mnoha updatů. V podstatě by se dalo říct, že Valve poslalo prvním zákazníkům do rukou předběžný přístup, v jehož rámci konzoli doladí pro uživatele, kteří se k ní dostanou až v pozdějších měsících a letech.

Ano, bylo by jistě lepší rovnou třímat skutečně hotové zařízení se všemi myslitelnými funkcemi, ale jako čerstvý uživatel jsem opravdu velmi rád, že to pro Valve vydáním neskončilo, ale spíše začalo, soudě dle jejich zápalu do vylepšování uživatelského zážitku se Steam Deckem.

Zatímco na mechanických a hmatatelných částech teď Valve už nic nezmění (a za tu krátkou dobu jsem neobjevil nic, co by změnu potřebovalo, ťuk ťuk), po softwarové stránce se toho za pouhý měsíc odehrálo opravdu mnoho. Ostatně zatím neuplynul jediný den, kdy by se můj Steam Deck neaktualizoval a někdy je těch aktualizací klidně i několik za den.

Valve se rozhodlo shrnout ta větší vylepšení z posledního měsíce v krátkém videu. Osobně velmi vítám funkci omezení snímkové frekvence, která se po vydání handheldu rozšířila o možnost jít se zámkem až na 15 FPS. To se hodí tak maximálně pro textové adventury, kde to neovlivní zážitek, ale zásadně to pomůže výdrži baterie. U pohyblivějších indie her (jako třeba aktuální Patrick's Parabox) jsem se radši zastavil u 30 FPS, ale i tím jsem citelně omezil větráček zbavující se narůstajícího tepla v těle zařízení.

Vývojáři rovněž přidali možnost upravit tepelný výkon procesoru, frekvenci GPU a upscalovací filter FSR. Kdo těmto termínům rozumí, ten si s nimi může na Steam Decku pohrát klidně při zapnuté hře, a v reálném čase tak pozorovat dopad nastavení na výkon hry a výdrž baterie (platí to i o limitu FPS).

Ale to, že až po vydání přibyla funkce psaní na klávesnici dvěma prsty, trochu obočí pozvedne, když jde o tak esenciální funkci. Stejně jako funkce rychlého scrollování obsáhlými knihovnami se stovkami her a třídění těchto her ve sbírce podle nejrůznějších parametrů, což z nějakého důvodu nebylo v konzoli od začátku.

Ve Valve dále zapracovali na lepší podpoře her s ochranami proti podvodníkům jako BattlEye a Easy Anti-Cheat a spolu s šikovnými fanoušky rozchodili v rámci prohlížeče Microsoft Edge službu Xbox Cloud Gaming dále rozšiřující možnosti, co a jak si na Steam Decku zahrát.

Ono chlubit se tím, že již přes 2 tisíce her bylo společností Valve otestováno s ohodnocením plné či částečné kompatibility se Steam Deckem, je sice hezké, ale pravdou zůstává, že hraní na tomto zařízení se opravdu neobejde bez kompromisů, ať už jde o plynulost větších her, čitelnost těch menších, či ovládání těch, které si se Steam Deckem tolik nerozumí.

Obecně vzato je ale přístup vývojářů k dalšímu vývoji zařízení a naslouchání podnětům komunity chvályhodné a vítané a Steam Deck jako takový je fascinujícím kusem hardwaru. Došlo mi to obzvlášť tehdy, když jsem na něm zapnul Euro Truck Simulator 2 s plnou podporou. Nejenže mi hra běží bez jakéhokoliv zásahu do nastavení ve 40–45 FPS, ale hlavně je to vůbec poprvé, kdy si české kamiony můžu KONEČNĚ zahrát mimo stolní počítač, v posteli, MHD i na záchodě. A to se počítá.

A teď mě omluvte. Jdu vyzkoušet další českou, plně optimalizovanou hru – Hobo: Tough Life.

zdroj: vlastní video redakce