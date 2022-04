E3 skončila už podruhé a doufejme, že tentokrát definitivně

1. 4. 2022 16:30 | Komentář | autor: Adam Homola

E3 trápí dlouhodobá krize identity. Dříve nejprestižnější herní výstava nezvládá držet krok s dobou ani svým vlastním průmyslem. E3 se zadýchává poměrně dlouho, ale letos jí dech došel definitivně.

Včera jsme se totiž dozvěděli, že letošní E3 nebude. A to dokonce ani v osekané digitální podobě. Upřít pořadatelům z ESA snahu nemůže nikdo, nicméně navzdory pokusům o resuscitaci výstavy vyústila roky trvající křeč v nevyhnutelný konec. Pro pořádek se sluší dodat, že ESA se svojí výkladní skříní na příští rok pořád počítá, ale chtě nechtě se nabízí nepříjemná otázka: Bude v roce 2023 E3 ještě relevantní?

Dávno

E3 si od svých začátků v roce 1995 prošla hned několika velkými změnami. Poměrně rychle se etablovala jako hlavní herní výstava a nějakou dobu jí skutečně byla. Pokud ne co do počtu návštěvníků, tak minimálně co do prestiže, důležitosti a vlivu na herní průmysl.

První větší krizí si ale prošla už v letech 2007 a 2008, kdy se smrskla na výrazně menší a poněkud vážnější formát. Jen aby se zase vrátila směrem k bobtnající opulentnosti a nakonec i neudržitelnosti.

V roce 2016 ten čert na zdi už zase pomalu ožíval, a tak se pořadatelé rozhodli experimentovat s částečným zpřístupněním dříve striktně byznysově mediální akce veřejnosti. Jen aby přišel rok 2020 a s ním covid.

A byl to právě rok 2020, kdy se E3 vůbec poprvé regulérně zrušila. Loni proběhla alespoň digitálně, ale letošní zrušení je velká rána, i když příští rok by mělo dojít k návratu dokonce v tradiční fyzické podobě.

Mnozí považovali E3 za „herní svátek“ a kdo mohl, jezdil tam osobně. Pro americká média rutina, pro český herní web poměrně nákladná a náročná akce. Jistě, jde o zajímavý zážitek a osobně jsem rád, že jsem E3 ještě stihl. Nepopiratelnou atmosféru má i pokrývání výstavy z Prahy. Celá redakce je pohromadě, jedete den a noc a den a noc, střídáte se ve spánku, před kamerou, ve dvě ráno chodíte do KFC, pijete litry kafe a mezi tím vším se to snažíte všechno sepsat.

Přiznám se ale, že ani jedno mi už nechybí. Vrcholem každé E3 byly vždy velké tiskové konference, jenže ty si dnes může udělat kdokoliv, kdykoliv, kdekoliv a sám, bez nutnosti dělat kolem zbytečné tanečky. Nepotřebuje na to přesouvat všechno do Los Angeles na speciální drahou akci, nepotřebuje mít obří kino, stovky novinářů na místě, raut, party ani afterparty. Možná je to efektní, ale v žádném případě to není efektivní.

Nedávno

Vydavatelé si v posledních letech stále častěji všechno oznámili hned první den výstavy veřejně, vydali tiskovky, videa, streamovali z výstaviště sami nebo ještě lépe – vypustili oznámení den, dva před samotnou akcí. Proč taky spoléhat na novináře, když o svých produktech mohou informovat sami, že ano! V posledních letech se tak z E3 začal novinářský smysl velmi pomalu ale jistě vytrácet. Informační exkluzivita byla fuč a téměř všechno bylo na internetu dřív, než jste měli možnost si to na místě sami vyzkoušet. Za branami Convention Center zůstávalo totiž máloco.

Pro novináře frustrující? Nepochybně. Stejně jako možnost si na místě zahrát nadcházející pecky. Ano, osahat si některé očekávané tituly je super, jenže na většinu dem máte na místě maximálně pár desítek minut. A než vám přejde do krve ovládání a herní systémy, už vám někdo klepe na rameno, ať uvolníte místo dalšímu novináři.

Jenže ani kvůli vlastnoručnímu vyzkoušení her nemusíme jezdit na libovolnou výstavu. Už několikrát jsme v redakci hráli něco jako E3 dema – na našem počítači, v předem domluvený čas, skrze cloudovou službu, s PR člověkem na voice chatu. Nová doba.

Očividný internet

Jaká je tedy budoucnost E3? To dost možná neví ani v ESA. Popravdě netuším, jestli dokážou vymyslet formát, který E3 vrátí nejen k relevantnosti, ale na výsluní. I kdyby se už ale nikdy nevrátila (navzdory oznámení o příštím roce), bude nám chybět? Nemá cenu se tvářit, že E3 měla na velké výstavy monopol. Už dávno neplatí fakt, že na světě existuje vedle E3 a Gamescomu jen pár menších akcí typu BlizzCon, QuakeCon, PAX, TGS a podobně.

V dnešní době máte nějakou herní akci každou chvíli, ostatně jen loni jich bylo víc než 300! A mezitím dostáváme pravidelně spoustu menších „akcí“ nebo lépe řečeno streamů, videí a oznámení. Věcí, které by si dřív vydavatelé alespoň částečně šetřili právě třeba na E3, ať už je to State of Play, Nintendo Direct, Ubisoft Forward, či cokoliv podobného. Vydavatelé už se svými velkými oznámeními opravdu nemusí čekat na libovolnou herní výstavu. E3 potřebuje velké vydavatele víc, než velcí vydavatelé potřebují ji.

Víte, co je na tom všem nejsmutnější? Že tohle všichni tušíme už několik let. Setrvačnost je mrcha. Nejlíp to ví samotné firmy, utrácející na E3 nekřesťanské peníze za stánky, cestu, dělání prezentací, přípravu dem, trailerů, merchandising... Ty stejné firmy, které už dřív, ale obzvláště v době covidové, objevily kouzlo vlastních videí, streamů, webů, podcastů, sociálních sítí a dalších způsobů komunikace přímo s fanoušky.

Málokterý průmysl se vyvíjí tak rychle a dynamicky jako ten herní a E3 s ním už prostě nestačí držet krok. Výstava byla navržena v době, kdy internet hrál druhé housle. To se změnilo už dávno, jenže ESA jako by chtěla změnu se skřípajícími zuby uznat jen částečně. A nedostatečně.

Budoucnost bez E3

E3 měla i svoji nám v podstatě neviditelnou byznysovou část, nemluvě o cenném vývojářském networkingu na těch nejnižších i nejvyšších úrovních. Tohle chybět může, na druhou stranu tu mají vývojáři GDC a doslova stovky dalších akcí.

Podobně se dá uvažovat i o mainstreamovém mediálním pokrytí – velká neherní média se na E3 každoročně seběhla a je zřejmé, že nějaký jeden samostatný Ubisoft Forward je pod jejich rozlišovací schopnosti. Na druhou stranu se do velkých médií dostávají hry častěji než dřív a ruku na srdce: Že by to bez té jedné reportáže ročně na CNN nešlo?

zdroj: vlastní video redakce

Každopádně zpátky k našemu pohledu, tedy k herním médiím, ale především k nadšeným hráčům. Nás prozatím dočasný konec E3 mrzet nemusí. O vzrušující oznámení, naleštěné trailery a velkolepé sliby nepřijdeme. Všechno tohle se k nám dostane bez ohledu na libovolnou výstavu.

Možná toho nebude tolik koncentrováno na jednom místě, možná to bude bez vtipných, trapných a podivných situací na pódiích, ale to přežijeme. Na prezentaci her E3, v podstatě v jakékoliv její podobě, dnes už opravdu nepotřebujeme. Raději ať definitivně skončí, než aby se příští rok vrátila v nějakém posmrtném tiktokovém záchvatu plném influencerů. Raději ať uvolní místo jiným, dravějším akcím a hrám jako takovým.

