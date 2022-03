Testujeme rychlou akci Shadow Warrior 3 v cloudu GeForce NOW

22. 3. 2022 17:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Streamované hraní GeForce NOW jsme podrobně otestovali přibližně před dvěma lety. Od té doby se služba dočkala několika vylepšení. Nejenže znova obnovila spolupráci s některými vydavateli, o jejichž hry těsně po ostrém startu přišla (například Square Enix), ale podstatně rozšířila svůj herní katalog a rovněž prošla významným technologickým upgradem.

Tím je nová uroveň členství RTX 3080. Konkrétní model GPU není v názvu jen tak, odkazuje na upgrade v serverovně, který má na starost vykreslování her pro předplatilete nejvyšší úrovně. Grafice s výkonem GeForce RTX 3080 pak sekunduje blíže nespecifikovaný osmijádrový procesor, 24 GB RAM a SSD čtvrté generace PCIe.

Takový počítač by měl hru renderovat až v rozlišení QHD (2560 × 1440 px) při 120 snímcích za sekundu. To platí pro aplikaci na PC, máte-li zařízení Shield TV, pak si můžete navolit až rozlišení 4K při 60 FPS. Nechybí ani efekty ray-tracingu či podpora technologie DLSS, to ale najdete už i v nižší urovni členství Priority.

Členové RTX 3080 dostanou rovněž přednost při připojování na servery GeForce NOW, budou si moci prodloužit jednu herní seanci až na 8 hodin a hlavně budou těžit z optimalizací latence. Úroveň „RTX 3080“ se tak přímo nabízí k testu streamovaného hraní v nějaké rychlé střílečce, kde je odezva důležitá a každé zpomalení jde poznat.

Jako vhodnou hru jsem vybral nový Shadow Warrior 3, který nejenže přibyl v poslední době na seznam podpory GeForce NOW, ale hlavně se v něm nešetří pořádnou frenetickou akcí. Jde o velmi přímočarou zábavu, která nevybízí k nějakému přemýšlení, ale pokud si chcete užít návalu adrenalinu z brutálních šarvátek a rychlého bojového tempa, jež hra umí parádně udržet, budete se dobře bavit.

Hlášky hlavního hrdiny si rovněž nehrají na nějakou intelektuální zábavu, ale představují typický humor akčního mačo-hrdiny. Dokonalý obraz osmdesátkové akce pak dotvářejí i přestřelené filmové momenty na hranici parodie. Pokud vám sedne i tohle, bude to pro vás devítková záležitost, stejně jako pro našeho Patrika, který hru zrecenzoval.

Ale zpátky k testu GeForce NOW. Nvidia tvrdí, že se díky optimalizacím dokáže v odezvě přiblížit lokálnímu hraní. A to je docela odvážné tvrzení vhledem k tomu, že latence ovládání je jedním z nejpalčivějích problémů streamovaného hraní a je velmi těžké takové mety dosáhnout. Signál od spínače myši si totiž cestou k monitoru musí udělat ještě odbočku na servery provozovatele a zpět, takže dostat se na čísla blízká lokálnímu hraní je opravdu výzva.

Hodně v tom pomůže zmiňovaných 120 FPS. Čím rychlejší je obnova obrazu, tím vícekrát hra reaguje na povely ovládání. Vývojáři ale pro snížení latence optimalizovali i cestu signálu, a to úpravou video enkodéru nebo využitím know-how z technologie Nvidia Reflex, která má stejný cíl u podporovaných titulů při lokálním hraní.

Poslední z vymožeností člentsví RTX 3080 je možnost měnit nastavení hry bežící na serveru. V nižší úrovni předplatného to nelze, GeForce NOW volí vhodný preset automaticky. Je to z toho důvodu, že konfigurace hardware na serveru se může lišit, proto služba sama nastavuje detaily her tak, aby udržela požadovaný framerate. I kdybyste v rámci hry položky upravili, při dalším spuštění je GeForce NOW resetuje na default.

V nejvyšším předplatném ale máte garantovaný přístup na RTX 3080, tudíž zde už dává smysl mít možnost si hru poladit podle vlastního uvážení. Nastavení se vám zachová napříč seancemi.

Jak obecně GeForce NOW funguje si můžete přečíst v naší recenzi, v tomto článku bych se rád primárně věnoval funkčnosti předplatného RTX 3080.

Oproti původním systémovým požadavkům stouply nároky na síť. Stále platí, že GeForce NOW rozjedete na jakémkoli PC/notebooku/telefonu, který dokáže zpracovat velkoobjemový datový přenos a dekódovat video, pro hraní ve 1440p / 120 FPS ale budete nově potřebovat minimální rychlost připojení 35 Mb/s. A jak vyplynulo z dřívější recenze, udávaná hodnota je spíše hraniční, proto bych doporučoval cílit s internetem na trochu vyšší rychlosti.

GeForce NOW „RTX 3080“ jsem otestoval na dvou typech připojení, domácím a firemním. Firemní linka poskytuje rychlosti 60/100 Mb/s a domácí pak 150/20 Mb/s (download/upload). Jak v práci, tak i doma jsem neměl žádný problém s diagnostikou sítě, tudíž jsem splnil všechny požadavky služby na download, odezvu i stabilitu sítě.

Abych mohl vyzkoušet vyšší rozlišení než Full HD, uchýlil jsem se tentokrát pro test na výkonné redakční sestavě se 4K monitorem. Ta asi nebude úplně reprezentativní pro drtivou většinu uživatelů GeForce NOW, na druhou stranu jsme si již ověřili, že službu neomezuje ani slabý notebook se čtyřjádrovým CPU a 4 GB RAM, takže hledat úzké výpočetní hrdlo již není znova třeba. A jak už bylo zmíněno, kvalitu streamingu určuje internet, nikoli hardware, na kterém klient beží.

Nutno podotknout, že aplikace GeForce NOW sama přenos 1440p při 120 FPS nenastaví. Je nutné hodnoty ručně navolit v aplikaci. Pokud byste měli některý z nižších předplatných (Free nebo Priority), rozlišení QHD bude zašedlé.

Ke stejnému nastavení máte přístup i ve hře po otevření překrytí GeForce NOW (zkratka CTRL+G).

Je nutné si uvědomit, že 1440p platí pro vykreslování hry na serveru, obraz vám dorazí na zařízení jako upscale do nativního rozlišení monitoru, v mém případě do 4K. Kdybyste chtěli nastavit 4K přímo ve hře, nejde to, maximum je dáno vaším předplatným, tedy zde vskutku 1440p.

Co se týče FPS, 120 snímků za sekundu dokáže RTX 3080 v Shadow Warrior 3 bez problémů vykreslit, stejný počet FPS pak bude mít i stream, což je důležité pro odezvu. Pokud by vám výkon RTX 3080 u některé hry nestačil a pociťovali byste problém s jejím během, je možné zapnout i DLSS a snížit tak náročnost vykreslování. To ale u Shadow Warrior 3 nebylo třeba, proto jsem položku nechal vypnutou.

Je třeba si uvědomit, že při cloudovém hraní sledujete prakticky dvojí FPS. To, ve kterém hardware hru vykresluje na serveru versus to, v jakém vám běží stream hry (tedy video). V tomto testu obě položky odpovídají, ale klidně se může stát, že v nižší úrovni členství poběží hra na 30 FPS, ale stream bude mít FPS 60. Diagnostika vám přitom bude ukazovat FPS videostreamu, nikoli hry běžící vzdáleně, takže může dojít k rozporu mezi plynulostí obrazu a tím, co vidíte na počítadle.

Teď již k samotnému testu GeForce NOW „RTX 3080“ v Shadow Warrior 3. Mým cílem bylo ověřit, zda i takto rychlá střílečka náročná na odezvu obstojí v cloudovém hraní. Jakmile vám u podobné frenetické hry stoupne odezva ovládání, míření se stane nepřesným a degraduje celý akční zážitek.

Samotný Shadow Warrior 3 obsahuje optimalizace Nvidia Reflex, zároveň se předplatné RTX 3080 kasá zlepšením odezvy a 120FPS módem, takže by to mohlo fungovat.

Nejprve jsem ale hru vyzkoušel v 60 FPS. V tomto režimu jsem kdysi GeForce NOW testoval, tak jsem byl zvědavý, jak si služba povedene nyní a zda oproti 120 FPS poznám rozdíl.

Ačkoli nemám přesnou sondu na měření latence (LDAT), i pouhým hraním jsem rozdíl zaznamenal. Zatímco při omezení na 60 FPS ovládání takzvaně „plulo“, při 120 FPS jsem měl pocit, jako bych hrál lokálně. Nemůžu říct, že by ani v prvním případě nebyl Shadow Warrior 3 hratelný, ale až ve 120FPS režimu to byl ten pravý akční koncert.

Pokud se podíváme na testy redakcí, které naměřily odezvu exaktně, například Digital Foundry, zjistíme, že ani čísla nelžou. Stejné odezvy jako na PC dosáhnout nelze, ale například v Destiny 2 je odezva ve 120Hz modu 59,5 ms, což je asi jen o 30 ms více než v případě hraní na PC. Výsledek je to skvělý když navíc uvážíme, že na Xbox Series X se při 120 FPS pohybovala odezva kolem 40 ms, takže i se streamingem se vskutku blížíme latenci lokálního hraní. A při limitu 60 FPS se dokonce karty obrátily, GeForce NOW mělo nižší odezvu než lokální Xbox Series X (81,7 ms versus 85 ms).

Gameplay ve 120 FPS si bohužel nemůžete vyzkoušet zdarma. GeForce NOW má sice členství Free, ale to umožňuje hrát pouze v 60 FPS. Platí to ostatně i pro úroveň Priority, která je rovněž omezena na 60 Hz. Nicméně pro ověření, zda vaše síť zvládá alespoň 60 FPS ve Full HD, to stačit bude.

Samozřejmě, vše funguje jak má jen ve chvíli, kdy máte stabilní internet a síť nezlobí. Pokud vám připojení hapruje, dočkáte se ztráty paketů, zhoršení kvality obrazu či nepříjemných záseků, ale to už je ovšem omezení technologie, kterou nedokáže Nvidia ovlivnit a potýkají se s tím všechny herní streamovací služby.

Dokud vám funguje připojení, hraje se Shadow Warrior při 120 FPS jako na lokálním PC. Problémy na síti ale dokážou připomenout, že lokálně nehrajeme. | zdroj: Vlastní foto autora

A co kvalita obrazu? Jako u každého vzdáleného hraní musíme počítat s tím, že velký datový přenos přes internet si žádá nějakou kompresi obrazu. A ta bude do určité míry vždy ztrátová. Záleží jen, zda budou artefakty natolik viditelné, aby to rušilo při hraní. A nemyslím tím zrovna chvíli, při níž síť zakolísá.

GeForce NOW v udržení kvality obrazu hodně pomůže možnost zvolit si rozlišení QHD. Při vyšším rozlišení nejsou artefakty tak viditelné. Pokud byste vedle sebe nepostavili verzi hry vykreslovanou lokálně a screenshot s GeForce NOW, pravděpodobně byste si na kvalitu cloud verze nestěžovali. Ta vychází ve srovnání jako lehce rozmazaná. Naštěstí nedochází k desaturaci barev, jak to u některých komprimovaných her bývá, takže vizuálně jde o kompetentní podívanou. Ostatně, přesvědčit se můžete sami, níže přikládám několik srovnávacích screenshotů.

Rozlišení všech dvojic je 4K, ačkoli hra byla vykreslována ve 1440p. Je to proto, že GeForce NOW herní obraz upscaluje na 4K monitor, to samé jsem tak dodatečně udělal u PC verze. Obrázky byly vyexportovány s co nejnižší kompresí, aby bylo srovnání vypovídající, jejich velikost tak může přesáhnout i 15 MB, proto pozor na mobilních datech!

Poslední otázkou je tak cena. Ta v případě nejvyššího předplatného odpovídá 539 Kč za měsíc, anebo 488 Kč / měsíc, pokud zvolíte půlroční interval placení. Což je jednou tolik ve srovnání s členstvím „Priority“, kde je maximum 1080p / 60 FPS (plus podpora RTX). V maximálním rozlišení si tak ve 120 FPS nezahrajete. A jakkoli bych mohl tvrdit, že při lokálním hraní stačí 60 FPS, u cloud gamingu to má vzhledem k vlivu na odezvu smysl. Služba ale v ceně nenabízí žádné placené tituly jako třeba Google Stadia (pouze free-to-play), takže musíte počítat s náklady na pořízení her. Na druhou stranu GeForce NOW umožňuje využít vaše stávající hry nakoupené na PC, takže pokud máte bohaté knihovničky, další investice se vás už nemusejí týkat. Jen pozor, že podpora není 100%, některé tituly, ač přítomné na podporovaných platformách, mohou být vydavatelem zakázané, takže se vyplatí si to předem ověřit.

Při momentální situaci na trhu s grafickými kartami se ale i nejvyšší předplatné může jevit jako výhodné oproti variantě předraženého herního PC. Jasné doporučení ale bude záviset především na tom, zda máte doma dobrý internet, který i členství RTX 3080 zvládne.