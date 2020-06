Hry od Square Enix se vrací zpátky na streamovací službu GeForce Now

19. 6. 2020 14:10 | autor: Šárka Tmějová

Streamovací službě od Nvidie daří o trochu lépe než konkurenční Google Stadii, ani jí se ale nevyhnula kontroverze. Z GeForce Now začaly totiž pár dní po oficiálním plnohodnotném spuštění mizet hry. Ne jednotlivě, ale rovnou po celých knihovnách od vydavatelů.

Hráčům tak mnohdy zůstala jejich zakoupená kopie hry, protože tu si museli pořídit zvlášť skrze jiný obchod, už si ji ale neměli kde zahrát. Ze služby zmizely hry od Activisionu, Bethesdy, 2K Games a také od Square Enixu.

Poslední z vydavatelů se teď rozhodl na GeForce Now alespoň zčásti vrátit. V nabídce tak najdete možnost streamovaně hrát 14 titulů z portfolia, mezi nimi Deus Ex, Just Cause, Life is Strange nebo Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider si dokonce můžete zahrát i s raytracingem.

Podle vyjádření Nvidie by se nabídka her od Square Enixu měla postupem času rozšiřovat o starší i nejnovější tituly.