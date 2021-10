Nová generace GeForce NOW poběží na RTX 3080 až ve 120 FPS

23. 10. 2021 16:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Streamované hraní po síti GeForce Now už je tady s námi nějaký ten pátek. V zimě minulého roku se služba po dlouhé betě dostala do ostrého provozu, kde ukázala slušný potenciál. To potvrdila i naše recenze, která pochválila dobrou technickou funkčnost za předpokladu, že máte doma rychlý internet.

Škoda jen, že počáteční nadšení z GeForce NOW zchladil exodus některých velkých vydavatelů, kteří se pravděpodobně nepohodli s Nvidií na podmínkách spolupráce a z katalogu své hry odstranili. Šlo o jména jako Square Enix, 2K nebo Bethesda, takže služba utrpěla v očích zákazníků poměrně velkou újmu.

Naštěstí se ale Nvidia na GeForce NOW nevykašlala a postupně se část velkých jmen do nabídky vrátila, společně s velkým množstvím dalších her, kterými firma katalog pravidelně obohacuje. Mnohdy se tak děje i na týdenní bázi nebo s launchem velkých titulů, obzvláště takových, jež podporují ray-tracing pod značkou RTX nebo jinou dvorní technologii společnosti (například DLSS).

Včera nicméně Nvidia oznámila významnější novinku, než je další balík her ke konzumaci, a to novou úroveň předplatného společně s technologickým upgradem služby.

Stávající úrovně členství Free (hraní zdarma po dobu 1 hodiny) a Premium (přednostní hraní v 1080p / 60 FPS s podporou RTX až na 6 hodin za 225/269 Kč na měsíc) doplňuje ještě třetí varianta běžící na novém superpočítači vybaveném grafikami RTX 3080. Členství pojmenované jednoduše jako „RTX 3080“ nabídne hraní až ve QHD / 1440p při 120 FPS, případně i ve 4K / 60 FPS s HDR, pokud budete ke službě přistupovat přes Nvidia SHIELD TV. Doba jedné herní relace se prodlouží až na 8 hodin.

zdroj: Nvidia blog

Nové členství si Nvidia cení částkou 2690 Kč za půl roku, poděleno šesti to tedy vychází na přibližně 448 Kč za měsíc. Placení na měsíční bázi nicméně společnost nenabízí, zároveň na stránkách upozorňuje, že vstupů do nového tieru je omezený počet. Pravděpodobně si tak firma chce otestovat zájem ze strany zákazníků, aniž by se musela pouštět do nákladného upgradu rovnou celé infrastruktury.

Pro předplatitele bude údajně k dispozici na serveru výkon ekvivalentní hernímu PC s osmijádrovým procesorem, 28 GB DDR4 RAM s frekvencí 3200 MHz a úložištěm v podobě PCIe 4.0 SSD. A samozřejmě s již zmiňovanou grafikou RTX 3080.

Nadto by mělo dojít k vylepšení odezvy, kterou se Nvidia nebojí přirovnat k lokálnímu hraní. Díky uplatnění adaptivní synchronizace při zpracování obrazu by se měla latence snížit údajně až na 60 ms. Ale uvidíme, jak to bude vypadat v reálu, bude samozřejmě velmi záležet na možnostech vašeho internetu.

Nové členství má být aktivováno v listopadu pro americké zákazníky a v prosinci pro ty evropské, přičemž momentálně je možné přihlásit se do pořadníku. Členové Founders a Priority mají týden přednostní právo na zápis do čekací listiny, poté bude podle zájmu pořadník otevřen všem.