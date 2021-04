Své DLSS pro zlepšení výkonu by mohly mít brzy i konzole

22. 4. 2021 17:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Microsoft na konferenci pro herní vývojáře oznámil, že na obou Xboxech nové generace zavádí podporu technologie AMD Fidelity FX. Ta je známá z PC světa, kde se zatím objevila asi ve třech desítkách titulů včetně Cyberpunku 2077, Gears 5, Borderlands 3 nebo Immortals Fenyx Rising. FidelityFX od AMD se stane součástí standardního vývojářského kitu a programátoři tak budou mít při tvorbě her pro PC a Xbox stejné podmínky.

Proč je to důležité? Fidelity FX je sada nástrojů pro softwarové vylepšení obrazu. Umí snímek v postprocesu doostřit, redukovat šum, vylepšit ambientní okluzi nebo snáze implementovat Variable Shading, který optimalizuje zpracování snímku grafickou kartou podle zobrazované scény, a tím dokáže ušetřit výkon.

Balík by měl navíc v blízké budoucnosti (prý ještě letos) dostat zásadní funkci, a to AI upscale obrazu Fidelity FX Super Resolution, tedy něco obdobného, čím je DLSS od Nvidie. Tím by AMD srovnalo s konkurenčním výrobcem grafických karet, ale hlavně by tuto technologii dokázalo přivést i na konzole.

DLSS od Nvidie dokáže výrazně ušetřit výkon, a to bez výrazného vlivu na kvalitu obrazu. Záleží samozřejmě na hře - v některých se implementace vydařila na výbornou, u jiných už pozorní uživatelé rozdíl spatří. Třeba u Death Stranding na PC je škoda DLSS nezapnout, protože od obrazu v plném rozlišení je upscale téměř nerozeznatelný, FPS přitom hezky narostou. Na druhou stranu v takovém Cyberpunku 2077 DLSS způsobuje mírnou neostrost obrazu.

Obecně je ale technologie přijímána vcelku pozitivně, protože dokáže kompenzovat velké nároky na vykreslování efektů ray-tracingu a dovoluje hraní v rozlišení 4K i na jiných než highendových grafických kartách, o což Nvidii šlo především.

Pokud by se obdoba DLSS od AMD objevila i na konzolích, mohla by znamenat u her širší podporu 4K při 60 FPS, nebo dokonce i 120 FPS. A to platí nejen pro nové Xboxy, ale i pro konzoli PlayStation 5, která běží na stejném hardware od AMD. Otázka nicméně je, jak by se potenciální upscale pomocí AI začlenil mezi tradiční konzolové metody upscalu, jakou je třeba checkerboard.

Zatím tak berme za potvrzené pouze to, že balík efektů Fidelity FX je nově dostupný i pro hry na Xboxu a že se Fidelity FX Super Resolution plánuje na PC. Nutně to neznamená, že se podívá i na konzole, ale sjednocení vývojářských nástrojů tomu rozhodně nahrává.