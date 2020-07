Stavíme herní počítač. Letní sestavy od 16 000 Kč až po high-end

22. 7. 2020 19:00 | autor: Jiří Svák

Jak to vypadá na trhu s komponenty

První půlrok (a obávám se, že tak budou bohužel vypadat i následující měsíce) byl ovlivněn pandemií koronaviru. Ačkoli se některé technologické firmy zaklínaly, že výpadek pracovních sil v Číně nebude mít výraznější vliv na polovodičový trh, analytické hlavy a kurzovní lístky to viděly jinak. V Česku tak došlo ke zdražení komponent, v některých kategoriích i výrazně.

Na toto téma jsme měli samostatný Hardware Club. Tehdy jsme spočítali, že například u našich modelových kitů RAM došlo ke zdražení od 13 do 23 %. Po měsíci se situace trochu uklidnila, stejné moduly se ale na původní cenu před pandemií ještě nedostaly.

Situaci s RAM lze vztáhnout i na grafické karty, zdroje, SSD či procesory Intel (u modrých CPU ale zdražování spíše vyplývá z nemožnosti Intelu uspokojit neutuchající poptávku, což se s polovodičovým gigantem táhne už dlouho). Kdo tak koupil počítač na Vánoce nebo těsně po nich, udělal dobře.

Výjimečně se ale objevují produkty, které naopak aktuálně vyjdou levněji než v našich zimních sestavách. Jde zrovna o některé populární procesory Ryzen jako třeba model 5 3600 nebo 7 3700X.

Následující přehled je shrnutím novinek za poslední půlrok. Vzhledem k tomu, že z těchto informací vychází můj výběr komponent, doporučuji vám seznam pročíst. Pokud vás ale podrobnosti nezajímají, můžete klidně přeskočit na první ze sestav).

Malý refresh procesorů Ryzen 3000



Vylepšené modely mají koncovku XT. Jde o šestijádro 3600XT, osmijádro 3800XT a dvanáctijádro 3900XT. Novinky dostaly mírné navýšení taktů při zatížení jednoho jádra. Nejde ale bohužel o nic významného, osmijádro má maximální takt vyšší o 200 MHz, zbytek pak o 100 MHz.

Nemusím asi dodávat, že v testech s tím AMD příliš rozruchu neudělalo. Procesory ale mohou být zajímavé pro nadšence a tweakery, podle recenzí to totiž vypadá, že na ně AMD použilo výběrové čipy – procesory pro dosažení určité frekvence vyžadují často nižší napětí než standardní model. Vzhledem k ceně ale zůstává nejlepší volbou stále Ryzen 5 3600.





Oživení se dočkala i nabídka nižší třídy procesorů AMD. Zajímavý je model AMD Ryzen 5 1600 s označením AF. Ačkoli podle názvu by se zdálo, že jde o první generaci Ryzenů, pod rozvaděčem tepla tepe novější Ryzen 5 2600 s architekturou Zen+ na 12nm výrobním procesu. Je zvláštní, že se AMD rozhodlo procesor takhle „schovat“. Naštěstí zrakům hardwarových nadšenců neutekl, a tak za cenu těsně nad 2500 Kč můžeme mít 6 jader / 12 vláken společně s vlastnostmi pokročilejšího křemíku. Jen takty zůstaly na úrovni první generace.



zdroj: AMD

Druhým počinem hodným pozornosti jsou nová čtyřjádra s osmi vlákny AMD Ryzen 3 3100 a 3 3300X. Obzvláště druhý model s koncovkou X je zajímavý svým vnitřním uspořádáním.

Jak víme, procesory Ryzen jsou postaveny na chipletové architektuře. Uvnitř jsou koncipovány jako několik modulů s procesorovými jádry (po čtveřicích), které dohromady spojuje takzvaný I/O modul.



Díky tomu jsou procesory Ryzen dobře škálovatelné a mohou nabídnout více jader s nižšími výrobními náklady, na druhou stranu ale komunikace mezi chiplety způsobuje určitou latenci, která se projevuje ve výkonu. Ryzen 3 3300X je však složen pouze z jednoho 4jádrového chipletu, takže na prodlevy tolik netrpí. A na výkonu to jde vidět.





Své novinky přivedl na trh i Intel, a to „novou“ generaci procesorů Comet Lake-S s desítkou v názvu. Novou mám v uvozovkách, protože jsou to zase procesory postavené na již letité mikroarchitektuře Skylake a 14nm výrobním procesu. Ve světle rapidního pokroku, který v posledních letech zaznamenalo AMD, se není čemu divit, že je Intel za svou „recyklaci“ kritizován. Obzvláště po dlouhých slibech o nástupu 10nm výrobního procesoru, který se ale nepodařilo v desktopu dosud rozjet a uplatnění našel jen u mobilních čipů.



Na druhou stranu nemůžeme celou 10. generaci smést ze stolu. Díky tlaku konkurence přidal Intel znova jádra, nejvyššími modely jsou tak nyní 10jádrové procesory s 20 vlákny (i9-10900k). HyperThreading, dříve příplatková záležitost, se nyní navíc aplikuje na celou modelovou řadu Core. Core i3 tak mají konfiguraci 4/8, Core i5 pak 6/12 a Core i7 8/16. Celý lineup Intelu se tak posouvá o stupeň výše, což znamená, že za doporučené ceny, které výrobce nastavil stejně jako v minulé generaci, dostaneme více jader a výkonu.



zdroj: techpowerup.com Oficiální parametry procesorů Comet Lake-S, řady i9 a i7 |

Negativem jsou ale provozní vlastnosti. Už osmijádra z dřívější generace ukázala, že Intel nemá se stávající mikroarchitekturou na 14nm procesu příliš rezervu pro další evoluci. Aktuálně nejvyšší modely to jen potvrdily. Přidání dvou jader se odrazilo na spotřebě, která v při plné zátěži (ale bez přetaktování!) atakuje 250 W. To je vskutku hodně, když uvážíme, že konkurenční AMD Ryzen 3990X obslouží při 280 W 64 jader a 128 vláken (ano, na podstatně nižším taktu 3,2 GHz, ale stejně jde o velký rozdíl v efektivitě).



Mnohem zajímavější tak budou nižší modely z řady i5, které nenarážejí na limity monolitického čipu, ale díky přidání HyperThreadingu a vyšším taktům poskytnou také špičkový výkon (obzvláště ve hrách). Pokud tedy budete ochotni investovat do nové platformy. Comet Lake-S vyžadují nové základní desky s paticí LGA1200. Naštěstí na trhu najdeme kompletní lineup, od drahých taktovacích desek, až po levné kancelářské čipsety. Takže je na výběr.





V obchodech už není k sehnání, což je škoda, protože ještě nedávno nabízely její levnější edice velmi dobrý poměr cena/výkon ve své kategorii. Její místo nyní zaujímají čipy GTX 1650 Super a RX 5500 XT, respektive ještě Radeon RX 580. Ale s kompromisy.





Ryzeny generace 3000 a její desky X570 přinesly premiéru PCIe 4.0 do segmentu neprofesionálních uživatelů. Desky s nejvyšším čipsetem ale nejsou zrovna levné, zájemce o rychlejší rozhraní si tak museli připlatit. Očekávalo se tak uvedení nástupce cenově dostupnějšího čipsetu B450, který byl (a stále je) mezi PC buildery velmi oblíbený. Nakonec se tak stalo až v květnu tohoto roku.



Kromě PCIe 4.0 sliboval nový čipset i kompatibilitu s budoucími generacemi CPU Ryzen, což bylo ze začátku komunikováno jako největší výhoda – čipset B450 už totiž neměl být v příští generaci podporován. AMD ale po kritice nakonec ustoupilo a budoucí Ryzeny povolilo i na starších chipsetech B450/X470.





Generaci grafických karet Navi uvedlo AMD už v roce 2019. Jednalo se o modely Radeon RX 5700 a 5700 XT, později k nim přibyl ještě low-endový čip RX 5500 XT. Na začátku roku 2020 jsme se ale dočkali ještě dalšího přírůstku, a to karty RX 5600 XT, která měla zhruba nahradit už postarší model Radeon Vega 56 a tudíž konkurovat GTX 1660 Ti od Nvidia.



zdroj: AMD

Vzhledem k přetlaku v této cenové kategorii se ale AMD na poslední chvíli rozhodlo, že RX 5600 XT přetaktuje paměti, zvedne frekvence jádra a lehce povolí limit napájení. Výsledkem byla znatelně výkonnější karta na úrovni RTX 2060, jíž se vyrovnala i cenově.



Ač se to může zdát jako dobrý krok pro zákazníky, mělo to i své stinné stránky. Tím, že šlo o akci za pět minut dvanáct, udělalo AMD v nabídce trochu guláš. Některé karty se dostaly do obchodů ještě se starším BIOSem, jiné měly s provozem na vyšších taktech problémy, mnohé modely pak neměly obdržet update vůbec. Zákazník tak musel pečlivě zkoumat takty a parametry vybrané karty, aby dostal výkon, který viděl v recenzích. Nemluvě o tom, že některé magazíny otestovaly své vzorky v předstihu ještě před pádem embarga, načež po spěšné aktualizaci od AMD mohly výsledky měřit znova. Tohle se AMD úplně nepovedlo.

Jak uvádíme ceny komponent? Ceny uvádíme pomocí zbozi.cz nebo heureka.cz, podle toho, kde se v době psaní článku komponenta vyskytuje levněji. Na jeden z cenových srovnávačů také směřuje odkaz v tabulce komponent. Uvedená částka však není nejnižší ani průměrná cena, kterou srovnávače nabízí, ale jde o nejnižší (zaokrouhlenou) cenu z námi osvědčených eshopů. To znamená: Alza, CZC.cz, Mironet, TSBohemia/Alfa, Softcom, Exasoft. Pokud v uvedených obchodech není produkt zařazen anebo není skladem, bereme sekundárně i další dobře hodnocené eshopy. Ceny jsou platné k datu publikace článku. V rámci spolupráce s CZC.cz odkazujeme u každé sestavy na seznam komponent. Berte to jako servis – nemusíte se již obtěžovat s ručním hledáním. Pokud byste si chtěli přečíst, jak to u nás funguje s odkazy na konkrétní prodejce, více se dozvíte zde.

Herní počítač za 16000 Kč

Zdražení komponent se promítlo i u low-endových sestav. Než snižovat výkon, rozhodl jsem se raději zvýšit hranici rozpočtu.

Počítač si tak klidně nazvěme jako „herní základ“. Jde již o slušnou sestavu na hry, která zvládne i nové tituly ve Full HD (ač občas s nutným snížením detailů). Navíc poskytne snadnou cestu k upgradu, pokud by v budoucnu už výkonu pochybělo.

Stálicí v tomto segmentu je grafická karta AMD Radeon RX 570 4 GB, jejíž poměr cena/výkon je dlouhodobě na špici. Díky osazení šestijádrového (nebo osmivláknového) procesoru je zde navíc rezerva pro výkonnější GPU. Jako upgrade se nabízí GeForce GTX 1650 Super nebo Radeon RX 590. Pro Nvidii mluví lepší provozní vlastnosti a lehce nižší cena, pro AMD trošku vyšší výkon a dvojnásobná grafická paměť.

Grafická karta GeForce RTX 1650 Super v edici Asus Strix. Její recenzi si můžete přečíst Grafická karta GeForce RTX 1650 Super v edici Asus Strix. Její recenzi si můžete přečíst zde

Procesor první volby je Ryzen 5 1600 AF. Jak už jsem psal ve shrnutí, jde prakticky o přejmenovaný Ryzen 5 2600, jen s takty první generace. 6 jader a 12 vláken za cenu do 3 tisíc Kč je bomba. Bohužel si toho všimli asi všichni, takže je procesor ve většině obchodů vyprodán (anebo předražen). Zdárnou alternativou je mu nový Ryzen 3 3300X tvořený jedním modulem CCX, který díky velké cache a nižším latencím uvnitř čipu ukazuje velmi solidní výsledky. Překousnout se dá i to, že má „jen“ 4 jádra a 8 vláken, díky vysokému IPC podává ve vícevláknových úlohách i hrách dobré výsledky. Bohužel, momentálně je ve stejné situaci jako Ryzen 5 1600 AF: povětšinou vyprodán.

Tohle jsou jasní kandidáti, pokud je seženete za normální cenu. Ne každému se to ale podaří, nebo není ochotný kupovat z méně známého obchodu. Alternativou tak může být trochu dražší Ryzen 5 2600, anebo Intel Intel Core i3-10100. Novinka z generace Comet Lake-S má premiérově HyperThreading, tedy 4 jádra a 8 vláken. Tak výhodná koupě jako Ryzen to nebude, ale výkonnostně je na tom podobně a je alespoň ve větší míře skladem. Ostatně, mezi námi stále existují tací, kteří i navzdory doporučením preferují Intel, tohle je pro ně vhodná volba.

Poprvé v sestavě nižší třídy jsem si dovolil doporučit velký SSD disk. 1TB model už nabídne slušnou kapacitu na systém a pár her, cena za gigabajt u levných modelů už také dosáhla snesitelné úrovně. Prakticky to vychází tak, jako byste si pořídili menší (250GB) SSD a terabajtový plotnový disk. Ale proti gustu žádný dišputát, pokud vám vyhovuje kombo SSD + HDD a delší načítací časy her vám nevadí (FPS her SSD prakticky neovlivňuje), klidně zůstaňte u klasiky.

Znova tak zdůrazním, že naše sestavy nejsou tesané do kamene, jde spíše o funkční základ, který si můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb.

Komponenta Model Cena (Kč) CPU AMD Ryzen 5 1600 12nm YD1600BB AF BOX 2800 GPU MSI Radeon RX 570 Armor OC 4GB 3800 MB Gigabyte GA-B450M DS3H 1750 RAM HyperX DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 2200 PSU Seasonic CORE GC-500 1800 SSD Kingston A400 960GB, 2,5", SSD, SATAIII 2600 HDD - 0 cooler box 0 case SilentiumPC Regnum RG4T SPC178 1150 16100 Alternativa 1/2 CPU AMD Ryzen 5 2600 / Ryzen 3 3300X 3400 / 3500 MB +600 / +700

Alternativa Intel

CPU Intel Core i3-10100 3500 MB H410M-HVS 1700 RAM Kingston DDR4 2x8GB 2666MHzCL 16 1800 +250

Seznamy komponent na CZC.cz: Games.cz PC za 16000 Kč / alternativa1 / alternativa Intel. Anebo si můžete herní počítač navrhnout podle svého gusta v konfigurátoru CZC.



Herní počítač kolem 30000 Kč

Ani po nástupu nových procesorů Intel se ve střední třídě ledy příliš nepohnuly. Nicméně stále do 30 000 Kč postavíme počítač, který zvládne nejnovější hry bez kompromisů a troufne si i na vyšší rozlišení než Full HD.

Základem sestavy je šestijádro s 12 vlákny AMD Ryzen 5 3600, které se v herním výkonu dotahuje na Intel, ale přitom stojí podstatně méně. U 60Hz monitoru navíc tuplem nepoznáte rozdíl. Skvělý procesor.

Také u grafické karty zůstaneme u AMD: nejvýhodnější koupí se stále jeví Radeon RX 5700 XT, který poskytne (ač někdy s kompromisy) výkon i pro rozlišení QHD (1440p). Výkon Radeonu RX 5700 XT se vměstnává mezi čipy GeForce RTX 2070 a GeForce RTX 2070 Super, přitom ten výkonnější model z dvojice stojí o 3500 Kč více. Nicméně kdo by chtěl, může si na něj připlatit – získá krom mírného nárůstu výkonu ještě možnost zapnutí ray tracingu u několika her. Poměrem cena/výkon ale jasně vítězí Radeon RX 5700 XT.

Radeon RX 5700 XT v edici GAMING OC 8G od Gigabyte | zdroj: Gigabyte

Z minula nechávám základní desku, která je osvědčená a dostatečná i na lehké přetaktování. Nově ale do talónu přibyly desky B550. Jejich jedinou výhodou je přítomnost 4. revize sběrnice PCI Express, takže plně využijí rychlé SSD disky PCIe 4.0. Tak rychlé úložiště má ale smysl jen pro uživatele, co často přenášejí nebo zpracovávají velké množství dat (například střihači videa), a tudíž vědí, že vysokou propustnost využijí. Pro hráče to smysl nemá.

Menším argumentem pro novější desku by mohla být také delší podpora. Stávající čipset B450 nakonec bude podporovat nadcházející procesory Ryzen 4000, ale ty další už pravděpodobně ne. S B550 byste se mohli dočkat delší podpory.

Komponenta Model Cena (Kč) CPU AMD Ryzen 5 3600 5000 GPU Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse 8GB 11000 MB MSI B450 TOMAHAWK 3000 RAM Kingston HyperX Predator DDR4 16GB 2x8GB 3333MHz CL16 HX433C16PB3K2/16 2400 PSU Seasonic Focus 650 Gold SSR-650FM 2300 SDD Kingston A400 960GB, 2,5", SSD, SATAIII 2600 HDD Seagate BarraCuda 2TB 7200 ot./min ST2000DM008 1600 cooler SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 700 case SilentiumPC Regnum RG4T SPC178 1150 29750 Alternativa 1 GPU GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER WINDFORCE OC 3X 8G 14500 +3500

Seznamy komponent na CZC.cz: PC za 30000 Kč / alternativa 1. Anebo si můžete herní počítač navrhnout podle svého gusta v konfigurátoru CZC.



PC s co nejvyšším výkonem kolem 40000 Kč

Tahle sestava je takovým pokusem, jak velký výkon je možné „poskládat“ kolem cenovky 40 000 Kč. Nepůjde úplně o kanonickou sestavu, největší důraz jsem kladl na ty součástky, které ve hrách udělají největší rozdíl: grafickou kartu a procesor. Zároveň jsem přihlížel nejen k možnost hrát ve vysokém rozlišení, ale také ve vysokém počtu FPS pro případ, že by hráč vlastnil monitor s obnovovací frekvencí 120 Hz a více.

Problém je v tom, že sestava kolem 30 000 Kč, zvláště varianta s RTX 2070 Super, už je velmi výkonná. Jakýkoliv další upgrade bude v poměru k vynaloženým financím nevýhodný. Uvažte – výkonnostně nad RTX 2070 Super máme aktuálně pouze 2 grafické karty:

RTX 2080 Super, která má vzhledem k nárůstu výkonu příliš vysokou cenovku (20 000+ Kč),

RTX 2080 Ti, která má opravdu nepřiměřenou cenovku (30 000+ Kč).

V době, kdy se schyluje k představení další generace grafických karet (Nvidia novou řadu 3000 uvede pravděpodobně na podzim – otázka ale je, jak na tom bude dostupnost), se jeví investice do nejvýkonnějšího čipu GeForce RTX 2080 Ti jako nerozum.

Pokud však chcete momentálně to nejvýkonnější, kvůli čemu nebudete muset prodat ledvinu, je možnou volbou postavit herní počítač s RTX 2080 Super a novým procesorem Intel Comet Lake-S řady Core i5.

zdroj: Nvidia

GeForce RX 2080 Super už koketuje se 4K a s rezervou zvládne i budoucí hry. Nový Intel Core i5-10600K zase dostal HyperThreading, takže má nyní 6 jader a 12 vláken. Konfigurací tak nyní odpovídá dřívějšímu high-endu i7-8700K, k tomu disponuje už vysokými takty z výroby. Odemčená varianta navíc dokáže po přetaktování vymáčknout ještě více FPS, takže i hráči s vysokofrekvenčními monitory budou spokojeni. Inu, i pro Intel se dnes místo v sestavě najde, pokud necílíme jen na marketingově vděčné řady i7 a i9.

Vzhledem k těsnému rozpočtu ale nemáme tak velkorysé úložiště, jak by se na high-end slušelo. A co se PC skříně týče, jde o vyloženě model nižší třídy. Na druhou stranu jsem neošidil zdroj, jedná se o kvalitní modulární Seasonic s certifikací účinnosti 80 PLUS Gold.

Dostačující pro domácí OC je i chlazení procesoru. Vybral jsem výkonný dvouvěžový chladič Scythe Fuma 2 s olbřímím pasivem, avšak stále ještě rozumnou cenou. K přetaktování je určena i deska Z490 s novým čipsetem. Nečekejte však od ní nějaké novinky, oproti Z390 nejde prakticky o žádný změnu. Jako základ sestavy ale poslouží dobře. Škoda jen té cenovky.

Komponenty Model Cena (Kč) CPU Intel Core i5-10600K 7800 GPU Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Windforce OC 8 GB 20500 MB MSI Z490A-PRO 4300 RAM HyperX DDR4 16GB 2x8GB 3333MHz CL16 HX433C16PB3K2/16 2400 PSU Seasonic Focus 750 Gold SSR-750FM 2600 SSD Western Digital Blue WDS500G2B0B (M.2 SATA) 1650 HDD Seagate BarraCuda 2TB 7200 ot./min ST2000DM008 1600 cooler SCYTHE Fuma 2 1500 case SilentiumPC Regnum RG4T SPC178 1150 43500

Seznam komponent na CZC.cz: Games.cz PC „co nejvyšší výkon kolem 40000 Kč“. Anebo si můžete herní počítač navrhnout podle svého gusta v konfigurátoru CZC.



Z předcházejících odstavců už vám asi došlo, že úplný herní high-end s RTX 2080 Ti nedoporučuji momentálně stavět. S plošným nárůstem cen hardware a nepřiměřenými cenovkami nejvýkonnějších komponent (RTX 2080 Ti & Core i9-10900K) nemá smysl v takovém počítači utápět peníze. Počkejte si na zimu, až budou dostupné nové grafiky Nvidia a snad i desktopové procesory AMD s novými jádry Zen 3.