AMD vylepšuje své nejpopulárnější procesory. Na trh uvádí rychlejší XT modely

20. 6. 2020 10:00 | autor: Jiří Svák

V poslední době se mluví o tom, že AMD nestihne vydat Ryzeny nové generace ještě tento rok. Jeden tábor říká, že desktopové novinky s jádry Zen 3 dorazí až v prvním čtvrtletí 2021, druhý zase oponuje, že letošek platí, ale pouze pro serverové čipy – AMD tak svůj plán s uvedením nové generace splní, ale hráči a domácí uživatelé si budou muset počkat. No a pak jsou tu i samozřejmě tací, kteří věří na vydání ještě do Vánoc.

Je tak otázkou, co pro fanouškovské predikce znamená nový refresh procesorů Ryzen 3000, který hodlá AMD přinést na trh 7. července. Skeptici by mohli říct, že jde o náplast na očekávané zpoždění, druzí by zase mohli oponovat, že se AMD nahromadily kvalitní čipy a zlepšila se výroba, takže si může dovolit představit lepší varianty svých existujících procesorů.

Ať už je pravda jakákoli, hlavní zprávou je, že oblíbené čipy AMD Ryzen 3000 dostávají lehký facelift, který jejich výkon posune zase o kousíček dále. Jde o modely Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT a Ryzen 9 3900XT. Jak vidno, namísto „X“ mají novinky značku „XT“.

Všimněte si v minulém odstavci slov „lehký“ a „kousíček“. Ano, vylepšení XT modelů totiž není nijak závratné, jde o zvýšení maximální frekvence o 100–200 MHz. Toť vše.

Parametry Ryzen 3000XT versus starší modely CPU Jádra/vlákna Takty (GHz) TDP (W) Cena

(předpokládaná – Alza) 9 3900XT 16/32 4,7/3,8 105 13990 9 3900X 12/24 4,6/3,8 105 11990 7 3800XT 8/16 4,7/3,9 105 10990 7 3800X 8/16 4,5/3,9 105 9290 5 3600XT 6/12 4,5/3,8 95 6990 5 3600X 6/12 4,4/3,8 95 5790 5 3600 6/12 4,2/3,6 65 4790

Podle oficiální zprávy AMD tak dělá nárůst výkonu nejvyššího modelu Ryzen 9 3900XT asi 4 % v jednovláknové zátěži. O nárůstu při zápřahu všech jader AMD nemluví, a tak se dá předpokládat, že nový maximální boost platí pouze na jednom jádru a dále už neškáluje. Při vytížení všech jader tak bude čip pravděpodobně tikat jako původní model 3900X.

Stejné, 100MHz navýšení frekvence platí i pro Ryzen 5 3600XT. Nejlépe je na tom z novinek model Ryzen 7 3800XT, který dostal injekci 200 MHz. Vyšší jednovláknový výkon by mohl pomoci v některých hrách, ale uvidíme, jak to s jeho dosahováním bude vypadat v reálných testech.

zdroj: AMD

Háček nicméně bude v ceně. Oficiálně startují XT modely se stejnou cenovkou jako modely X, ty ale stačily v mezičase zlevnit, takže je dnes seženete asi o 11–12 % levněji než na začátcích prodeje.

Nejpatrnější to bude u šestijádra Ryzen 5 3600XT, kterému leze do zelí nejen Ryzen 5 3600X, ale hlavně levnější Ryzen 5 3600. Ten je v poměru cena/výkon bezkonkurenční, což už dokázal při srovnání s X variantou – připlácet si za vyšší takt se podle testů nevyplatí. Předpokládám, že nový Ryzen 5 3600XT bude mít stejný problém: oproti základnímu šestijádru nebude lehký nárůst výkonu ospravedlňovat výrazný nárůst ceny.

Podle Alzy, která nové modely už zalistovala, se cenovka šestijádra s XT zastavila na 6990 Kč, což je teda pořádný rozdíl oproti Ryzenu 5 3600 za 4800 Kč. Doufejme, že je tato cena jen dočasná a se startem prodeje 7. července klesne, jinak bude procesor prakticky neprodejný.

zdroj: AMD

Podobný příplatek je také u vyšších modelů (podle Alzy, takže nemusí být finální): u 3900XT to dělá 2000 Kč (14000 vs. 12000 Kč), u 3800XT cca 1700 Kč (9300 vs. 11000 Kč). Původní modely s nižší cenovkou tak nestaví novinky do úplně dobrého světla. V hardwarových kuloárech se navíc nesou zprávy, že po nástupu XT modelů by starší kousky chtělo AMD ještě o 10 % zlevnit.

V potaz musíme vzít ještě fakt, že Ryzen 9 3900X a Ryzen 7 3800X nebudou mít v balení chladič. Ten zůstane pouze u šestijádra 3600XT. To je oproti starším modelům další příplatek, protože ty se s chladičem dodávaly. S takovou nevím, zda se novinky vůbec prosadí. Ale s verdiktem si raději počkám na testy.