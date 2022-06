Sony podporuje obrat k PC hraní novou značkou herních sluchátek a monitorů

29. 6. 2022 16:00 | Hardware | autor: Patrik Hajda

Jistě vám neuniklo, že se hry dříve exkluzivní konzoli PlayStation začínají objevovat na počítačích. V herní divizi společnosti Sony si uvědomili, že na svých skvělých titulech mohou vydělat ještě o něco víc, když nebudou vázané na jediné zařízení, a to se s hrami jako Horizon Zero Dawn a God of War také potvrdilo.

Nyní Sony přichází s vlastní značkou herního hardwaru určeného pro počítačové hraní, který vchází ve známost jako Inzone. Startovní nabídka obsahuje dvojici monitorů s označením M9 a M3 spolu se třemi typy sluchátek H9, H7 a H3. Hardware doprovází ještě počítačový program Inzone Hub, který vám umožní nastavit si monitory a sluchátka podle svých preferencí.

Monitor M9 láká na HDR, 4K, 144Hz obnovovací frekvenci, IPS, vysoký jas i hlubokou černou. Do prodeje půjde během letošního léta a cena se bude pohybovat oko 27 tisíc korun. Druhý monitor je Full HD s 240Hz obnovovací frekvencí, který zatím nemá známou dostupnost ani cenu. Oba monitory se pyšní úhlopříčkou 27 palců.

Trojice sluchátek je – co se vydání týče – za rohem, přičemž všechna disponují odklopným mikrofonem, možností ztlumení zvuku pro snazší komunikaci s ostatními hráči a prostorovým zvukem. Model H3 je jako jediný drátový, H9 vám vydrží 32 hodin a H7 40 hodin na jedno nabití.

Nejdražší z trojice je se 7 a půl tisíci korun model H9, který oproti zbylým sluchátkám nabízí odhlučnění okolních zvuků a režim ambientního zvuku. Střední cesta v podobě H7 vás vyjde na něco málo pod 6 tisíc a nejpřístupnější je H3 za 2 a půl tisíce korun.