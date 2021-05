Redesign PlayStationu 5 se údajně připravuje již na rok 2022

7. 5. 2021 18:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Chystá se nová verze PlayStationu 5. Jedná se o informaci, kterou přinesl tchajwanský portál Digi Times, jenž se zaštiťuje zdroji z průmyslu. Vzhledem k proměnlivé spolehlivosti magazínu nemůžeme brát zprávu za potvrzenou, ale byla by také škoda ji úplně pominout.

Podle ní plánuje Sony hardwarový refresh konzole již v druhém nebo třetím kvartálu roku 2022. Plánem se údajně myslí začátek produkce, tudíž ještě by mělo nějakou dobu trvat, než se nová verze dostane do distribuce.

Hardwarový redesign ale neznamená, že konzole změní vzhled. Sony v takovém případě cílí na snížení výrobních nákladů, PS5 by si tak měla zachovat šasi a výkon, jen díky pokročilejší technologii bude levnější na výrobu. Ale samozřejmě není vyloučeno, že po vzoru verzí Slim z minulých generací bude zefektivnění hardware doprovázet i mírná změna vzhledu.

Šťavnatý drb navíc říká, že by se revize měla vyrábět 6nm technologií (nynější APU je založeno na 7nm výrobním procesu TSMC). Menší výrobní proces znamená, že čip může být energeticky efektivnější a navíc vměstná na stejnou plochu více tranzistorů. Toho pak mohou inženýři využít k optimalizaci nákladů. Smysl to ale dává, i pokud se podíváme na jiné zprávy z průmyslu, kde se šuská, že AMD by mělo již letos začít s produkcí svých nových desktopových procesorů právě na 6nm výrobě TSMC.

Rok je ale dlouhá doba, kdy se toho může ještě hodně změnit, obzvláště za aktuálního stavu polovodičového průmyslu, který se potýká s nedostatkem snad úplně všeho. Zásobování PS5, respektive i konkurenčních konzolí a jiného hardware, nestíhá a v nejbližších měsících se neočekává rapidní zlepšení. Bůhví, jak to nakonec všechno dopadne.