Navrhujeme herní počítač na léto. PC sestava do 30 000 Kč, levnější varianta i high-end pro 4K

Už jste si mysleli, že jsme nad stavbou herních počítačů tady na Games.cz zlomili hůl? Nikoliv. Našemu pravidelnému seriálu ale bránila situace na trhu, kvůli které nebylo dlouhou dobu možné pořídit si slušně výkonnou herní sestavu za normální peníze. Jakýsi pokus o nouzové herní PC bez dedikované grafické karty jsme provedli o Vánocích, jinak ale nemělo moc smysl předcházející rok a půl něco doporučovat.

To se již naštěstí mění. Skladové zásoby grafik stoupají a došlo také ke korekci cen. Aktuálně již lze sestavit výkonný počítač s běžným rozpočtem, a my se tak konečně můžeme pustit do plnohodnotných návrhů herních mašin.

Jak to vypadá na trhu s komponenty

Na začátek malé upozornění: letos by měly nastoupit nové generace grafických karet GeForce i Radeon a rovněž by oba konkurenti na poli procesorů měli vydat nové řady svých čipů. Z tohoto pohledu se tak může zdát, že stavět si PC teď je nesmysl, co když se novinky představí už v létě?

Takový scénář je možný, ostatně dříve se spekulovalo, že grafické karty Nvidia GeForce RTX 4000 by si měly odbýt své představení už v červenci. Poslední zprávy ale nadšení korigují a jako reálnější uvádějí spíše měsíce září a říjen. V potaz musíme vzít i to, že odhalení grafické karty není to samé co vstup na trh. Výrobci často informační nálož publikují už v předstihu, aby zákazníky zaujali co nejdříve, na trhu se ale nové modely mohou objevit i s velkým zpožděním (příklad najdete i v nedávném oznámení Ryzenů 7000). A jedním hlasem je třeba dodat, že jako první vyrukuje Nvidia s nejvyšší pravděpodobností s těmi nejvýkonnějšími čipy, tedy RTX 4090 a s odstupem i RTX 4080. Cenově snesitelné modely RTX 4070 či RTX 4060 tak hrubým odhadem můžeme čekat spíš před Vánoci, ne-li až příští rok.

Podobně vágní určení času vydání máme i u zbylých produktů. Konkurenční Radeony 7000 by měly vyjít „na podzim“, to samé platí pro nové Ryzeny 7000 s jádry Zen 4. Intel a jeho 13. generace procesorů Raptor Lake se má dočkat představení nejdříve v září, reálná dostupnost by však měla nastat až později.

Nákup PC tak ještě odkládat nemusíte, obzvlášť, pokud si chcete novou herní mašinu pořídit opravdu na prázdniny. Samozřejmě, pokud bažíte po upgradu, může být výhodné nákup ještě na pár měsíců zdržet, abyste mohli novinky zahrnout do kalkulace. Ale bůhví, jaká bude jejich dostupnost první týdny po launchi (odhaduji: špatná) a zda se dvouleté extrémní předražení grafik nepromítne do zvýšení cen (hádám: promítne). Aktuálně jsou karty už relativně dostupné (jak počtem kusů, tak i cenově), takže jeden velký argument, proč vyčkávat, už padl.

Rekapitulace: nejvýkonnější herní procesor a refreshe grafik

Předcházející půlrok nebyl co se nového hardware týče nijak význačný, tedy pohledem uživatele, co si chce pořizovat herní počítač. Novinky se nesly v duchu lehkých refreshů, nejzajímavější tak byl souboj o nejvýkonnější herní procesor.

V něm účinkoval nový čip AMD Ryzen 7 5800X3D s vrstvenou 3D cache, která čipu velmi pomohla s herním výkonem. A to až natolik, že v žebříčku překonal dosud vedoucí procesor Intel Core i9-12900K, čímž donutil Intel vydat přetaktovanou verzi „KS“ s opravdu brutální spotřebou. Herní trůn se musí hájit, není-liž pravda?

Škoda jen, že na slibné 3D cache nepostavilo AMD vícero produktů, osmijádrový Ryzen je spíše takovou ochutnávkou, která demonstrovala schopnosti technologie. Slibovaná celá řada procesorů s 3D cache se pravděpodobně v dohledné době nekoná, ostatně ještě letos mají vyjít Ryzeny 7000, tak by to ani nemělo smysl. Ryzen 7 5800X3D ale velmi slušně uzavřel životnost socketu AM4 (další generace už bude mít úplně jinou patici), takže pokud chcete na této platformě to nejlepší pro herní výkon, tohle je jasný kandidát.

Z procesorového high-endu si odskočíme do světa grafických karet: Nvidia vydala na začátku roku topmodel GeForce RTX 3090 Ti s plně využitým čipem GA102, který jsme do té doby mohli v získat jen ve výpočetní sféře. Špičkový výkon si ale bere daň v podobě vysoké spotřeby a nepřiměřené cenovky. Karta je s cenou asi 56 000 Kč nejdražší herní GPU, přitom oproti předcházejícímu čipu RTX 3090 má výkonnostní náskok pouze 7 % (ve 4K). K takovému zvýšení navíc potřebuje neúměrně velké množství energie, za což mohou z velké části přetaktované paměťové moduly GDDR6X. Nejde tak o dobrou volbu s ohledem na energetickou efektivitu a už vůbec ne na cenu.

Na opačném konci nabídky Nvidia představila GeForce RTX 3050. Jde o jasně low-endovou grafickou kartu s výkonem cca jako GTX 1660 Ti (či GTX 1070), která měla nabídnout základní výkon pro hraní her za ucházející cenu. Naneštěstí trpěla karta po svém uvedení omezenou nabídkou a vyšší než doporučenou cenovkou – ještě v dubnu to nebyl žádný div. A příplatek bohužel kartě zůstal až dodnes, tudíž bych od novinky nečekal žádné rekordy prodejnosti, i když jde v podstatě o slušný čip.

Přesně opačnou charakteristiku pak má nový produkt stáje AMD: Radeon RX 6500 XT. Jde o cenově velmi výhodnou kartu, která ale bohužel trpí zásadními chybami v návrhu. Je založena na GPU pro mobilní zařízení, takže běží pouze na 4 linkách PCI Express. Omezená propustnost kartě ve spoustě her vůbec nesvědčí, pokud tedy grafiku neosadíte do rychlejšího slotu PCIe 4.0, který nedostatek do určité míry kompenzuje. Ano, Radeon 6500 XT rychlejší revizi sběrnice podporuje, ale pro její funkčnost je třeba i podpora na straně základní desky a procesoru, což v tomto cenovém segmentu prostě nemůžeme očekávat. Přidejte si k tomu paměť o kapacitě pouhé 4 GB, která už v dnešní době nestačí, a vyjde vám z toho mírně řečeno problémový produkt. To samé platí i pro ještě low-endovější derivát Radeon RX 6400 s výkonem přibližně o třetinu nižším.

Dobu vakua před uvedením nových generací se AMD snažilo zaplnit ještě refreshem Radeonů RX 6600 XT, 6700 XT a 6900 XT. Novinky pro odlišení přibraly do svého názvu číslovku 50 a dočkaly se mírného navýšení taktů jádra a pamětí. Výkonnostní odstup není nijak závratný (do 10 %), a ještě si za něj AMD naúčtovalo dost vysokou přirážku, nicméně takový model RX 6750 XT stojí aktuálně skoro stejně jako původní verze, takže nelze mluvit o tom, že by v některých případech nebyly nové karty výhodné.

Když už jsem naťuknul výhodnost, určitě vás zajímá, jak si na tom stojí nejen čerstvé přírůstky, ale i zbytek nabídky. A právě to si ukážeme v následujícím přehledu.

Cenový přehled grafických karet

Ceny klesly, ale o kolik? Už jsou na doporučených hodnotách? A která karta je momentálně nejvýhodnější? Nebudu chodit kolem horké kaše a ukážeme si rovnou tabulky a grafy. Ty řeknou víc než tisíc slov, že ano.

Data o cenách pocházejí z cenových srovnávačů heureka.cz a zbozi.cz, přičemž jako relevantní jsem bral nejnižší cenu z osvědčených českých eshopů (CZC.cz, Alza, Mironet, Tsbohemia, Softcom, Exasoft, Comfor a nově i Smarty). Položka musela být v době hledání skladem a ve stavu „nová“. Původní ceny produktů (MSRP) pocházejí z tiskových zpráv nebo z doporučených cen výrobce. Srovnání výkonu jsem založil na měřeních magazínů techpowerup.com a computerbase.de.

Grafické karty jsem pro přehlednost rozdělil do dvou výkonnostních skupin: nižší až střední třída a střední třída až vyšší třída, přičemž pro první skupinu platí, že její výkonnostní data pocházejí z testů Full HD, zatímco pro výkonnější modely platí měření ve 4K.

Kromě tabulek jsem si dovolil data ještě vizualizovat v grafu. Křivky v něm znázorňují cenu (oranžová křivka/osa), výkon a poměr cena/výkon (žluté křivky / žlutá osa). Ideální stav by byl logicky ten, kdy cena by byla co nejnižší a výkon co nejvyšší, v takovém případě by se pak křivka cena/výkon nacházela co nejníže (to znamená, že cena za 1 % výkonu je nižší než zbytek nabídky). A jak to teda za aktuální situace na trhu dopadlo?

Grafické karty nižší až střední třídy

GPU Výkon oproti RXT 3050 ve Full HD [%] Doporučená cena (MSRP) [Kč] Aktuální cena [Kč] poměr cena/výkon – cena za 1 % výkonu (méně je lépe) [Kč] GTX 1050 Ti 46 4500 4800 104,35 RX 6400 56 4500 5000 89,29 GTX 1650 57 4000 5200 91,23 RX 6500 XT 76 6000 5200 68,42 GTX 1660 86 6000 8000 93,02 GTX 1660 Super 96 6400 8400 87,5 GTX 1600 Ti 98 7400 7500 76,53 RTX 3050 100 7200 9000 90 RX 6600 131 9000 9500 72,52 RTX 3060 138,5 9000 11000 79,42 RX 6600 XT 152,5 10300 11000 72,13 RX 6650 XT 156,5 11000 12200 77,96 RTX 3060 Ti 178 11500 15000 84,27

Z tabulky jde vidět, že některé grafické karty s již nejen blíží své doporučené ceně, ale dokonce se prodávají ještě levněji. Jde především o model RX 6500 XT, o kterém jsem mluvil výše. Cenovka karty tak odpovídá její nedobré reputaci, čímž ji ale staví do role potenciálního trháku. Má tři čtvrtiny výkonu RTX 3050 a ve své relaci, do které díky slevě spadla, by mohla v levném PC dobře posloužit.

Když pomineme karty výběhového charakteru, jako jsou všechny modely GTX 10 a 16, nejvýhodněji vychází grafické karty od AMD, konkrétně Radeon RX 6600 a 6600 XT. Od své původní ceny se liší v řádu stokorun a obzvláště druhý jmenovaný čip nabízí kompetitivní výkon, který se neztratí ani v PC střední třídy.

Grafické karty střední až vyšší třídy

GPU Výkon oproti RXT 3060 Ti ve Full HD [%] Doporučená cena (MSRP) [Kč] Aktuální cena [Kč] poměr cena/výkon – cena za 1 % výkonu (méně je lépe) [Kč] RTX 3060 Ti 100 11500 14500 145 RX 6700 XT 105 12500 15000 143,54 RX 6750 XT 112 15000 16500 147,89 RTX 3070 116 14000 17500 150,86 RTX 3070 Ti 125 15800 19000 152 RX 6800 132 16000 21000 159,7 RX 6800 XT 153 18000 23000 150,82 RTX 3080 155 19000 24000 154,84 RX 6900 XT 167 26000 26500 159,16 RTX 3080 Ti 173 32000 31000 179,71 RX 6950 XT 176 30000 34000 193,18 RTX 3090 179 41000 45000 252,1 RTX 3090 Ti 191 56000 52000 272,97

V high-endu už také situace optikou ceny nevypadá tak hrozivě jako ještě dva měsíce zpátky. Předražení je stále zřetelné, ale blízko doporučené ceny už je alespoň pár modelů, dva z nich se prodávají dokonce pod cenou (RTX 3080 Ti a RTX 3090 Ti). Bohužel tyto karty jsou pro normálního smrtelníka už velmi drahé, navíc si za ně oproti předchozímu modelu připlatíte, přičemž nárůst ceny neodpovídá i za těchto příznivých podmínek nárůstu výkonu.

Nejlépe vycházejí, jak je vidno v grafu, modely na začátku výkonnostního high-endu (tzn. až po čip RTX 3070 Ti), ale ty bych se do PC nejvyšší třídy zdráhal doporučit kvůli relativně nižšímu výkonu. Kandidátem na high-end tak budou spíše modely GeForce RTX 3080 a Radeon RX 6800 XT. Ty se bohužel stále prodávají s výrazným příplatkem oproti MSRP, ale i přesto mají poměr cena výkon slušný a nabídnou sílu i pro hraní ve 4K. Favoritem je zde Radeon RX 6800 XT, který se výkonnostně téměř vyrovná RTX 3080, ale přitom stojí méně.

Dle předcházejících odstavců je vám asi už jasné, co za karty se objeví v následujících sestavách, tak si je pojďme postupně představit.

Sestava low-end / starter

Problémem v segmentu základních herních PC je nedostatek cenově dostupných grafik nižší třídy. Podíváte-li se do přehledu grafických karet výše, zjistíte, že nové karty do 5000 prakticky neexistují, navíc se zde prodávají staré grafiky s dnes již nedostatečným výkonem za ceny přesahující doporučené hodnoty někdy z dob vydání, což je v dnešní době už zoufale mimo. Karty prostě těžily z extrémního předražení posledních let, kdy i nevýkonný model se dobře prodával, protože to bylo stále lepší než integrovaný čip, a nic levnějšího nebylo.

Jedinou výjimkou je právě Radeon RX 6500 XT, který s vydáním v lednu tohoto roku patří do aktuální generace GPU, ale přitom se prodává pod cenou. Není to náhoda, karta má své problémy, jako například 4 GB paměti VRAM, která už v dnešní době není dostatečná, nicméně v počítači nižší třídy by to ještě mohlo fungovat. Ještě více zarážející je ale fakt, že karta běží pouze na čtyřech linkách PCI Express, což jí zásadně omezuje datovou propustnost, čímž v některých hrách utrpí výkon. Hendikep jde do určité míry kompenzovat osazením do rychlejší sběrnice PCIe 4.0, ale kdo to v tomhle cenovém segmentu má? Výkonnostní výsledky grafiky tak jsou velmi rozkolísané, někdy se dotahuje na výkonnější konkurenci, jindy zase naopak hodně ztrácí. I přesto s ohledem na cenu je to do low-end PC nejrozumnější volba.

Pokud byste tenhle Radeon zarytě nechtěli, v podobné cenové relaci jde pořídit ještě GTX 1650, ale ten je o dost pomalejší. Verze GTX 1650 s přídomkem Super, která Radeonu výkonnostně více odpovídá, bohužel není nikde skladem a modely založené na čipu GTX 1660 už jsou zase o kus dražší.

Další rozhodování už není tak složité. Velmi levně se dnes dá pořídit i šestijádro s 12 vlákny. Ač to bude model s nižšími takty, nakrmí i výkonnější grafiky než Radeon RX 6500 XT, takže bych se vůbec nebál ani pozdějšího upgradu na model střední třídy. Řeč je o Ryzenu 5 4500 za 3100 Kč.

Takové CPU stačí osadit do levnější desky s čipsetem B450. Na nějakou kompatibilitu s budoucími generacemi Ryzenu se v této cenové relaci nehraje, ale je dobré vědět, že deska zvládne i případný upgrade na vyšší třídu Ryzenů 4000 nebo 5000. K desce pak už jen dopasujeme paměti DDR4, a to rovnou 16 GB, protože jsou v dnešní době levné, a máme hotový základ sestavy. K ní přidáme dvojici disků (SSD a HDD), a abychom udrželi cenu kolem 18 000 Kč, i nějaký značkový zdroj za přiměřenou cenu.

Low-end / starter Komponenta Model Cena (Kč) CPU Ryzen 5 4500 3100 MB MSI B450 Tomahawk Max 2300 RAM Kingston FURY 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Beast Black 1700 GPU MSI Radeon RX 6500 XT Mech 2X 4G OC 5200 PSU EVGA 650 BQ 1750 SDD Samsung 980 500GB NVMe 1500 HDD Seagate BarraCuda 2TB 1300 cooler box 0 case Zalman Z1 1200 18050

Herní počítač střední třídy

Ve střední třídě momentálně probíhá zdravá konkurence na poli procesorů. Dříve byl jasnou volbou některý z šestijádrových Ryzenů od AMD, po nástupu CPU Intel Alder Lake nicméně modrá konkurence srovnala krok jak výkonnostně, tak i cenově. Neplatí to pro high-end, kde má Intel své problémy především s energetickou efektivitou, ale zrovna v kategorii střední třídy jsou si obě možnosti takřka rovnocenné.

Jako první volbu jsem zvolil variantu s procesorem Intel. Šestijádro i5-12400F bez integrovaného grafického jádra je levné, výkonné a ukočíruje v případě upgradu i silná GPU. U platformy Alder Lake s paticí LGA 1700 se navíc nabízí možnost, že v příští generaci půjde upgradovat bez výměny základní desky. Budoucí procesory Raptor Lake by údajně měly v nějaké formě podporovat i aktuální čipsety řady 600 a snad i DDR4 paměti.

Jenom podotýkám, že jde o neověřené info, takže to nelze brát jako hotovou věc, nicméně i pokud by kompatibilita s další generací nakonec nenastala, stále jde o dobrý základ PC střední třídy, který vydrží ještě několik let dopředu.

Alternativou je už zmíněný Ryzen 5 5600, který je o pár stovek dražší, ale vyvažuje to zase levnějšími základními deskami, takže ve výsledku vyjde základ sestavy prakticky identicky.

A pro nadšence je tu ještě možnost: využít novinky v podobě pamětí DDR5, které Intel 12. generace premiérově podporuje. Je to ale spíš pohled do budoucna, protože aktuálně jsou DDR5 paměti ještě drahé a vzhledem ke své nevyzrálosti nenabízejí dostatečný výkonnostní odstup od přetaktovaných DDR4 RAM. Tohle doporučení tak berte tak trochu navíc, zajímat by mohlo uživatele, kteří by rádi operační paměti recyklovali i v následujících generacích nebo sázejí na to, že Raptor Lake bude zpětně kompatibilní s LGA 1700, tudíž by s DDR5 mohli získat potenciálně lepší výkon. Příplatek je ale výrazný, oproti variantě Intel + DDR4 cca 3500 Kč.

Co se grafické karty týče, nejvýhodněji v tomto výkonnostním segmentu vychází model od Radeonu, a to RX 6600 XT. Prakticky stejný poměr cena/výkon nabízí i varianta bez XT, ale zase tolik šetřit nemusíme, i s výkonnějším modelem se vejdeme do 30 000 Kč, tak proč si nedopřát výkon navíc. Karta je nadto jen pár o stovek dražší oproti své doporučené ceně, což je optikou cen předcházejících dvou let snad až zázrak.

Pokud byste trvali na grafice od Nvidia, je schůdný ještě model GeForce RTX 3060. Připlatíte si za něj asi 1500 Kč oproti grafice od AMD, přitom má cca o 10 % nižší výkon ve Full HD, ale zase nabízí dvorní technologie Nvidia jako například DLSS 2.0 či lepší výkon v ray-tracigu. Jenom podotýkám, že AMD už rovněž nabízí svůj sofistikovaný upscale pod názvem FSR 2.0, podpora na straně her je ale zatím jen omezená, tak uvidíme, nakolik bude DLSS konkurencí.

Stejně jako minule jsem si dovolil úplně vypustit plotnový disk. Dnešní hry už ve značné míře počítají s SSD, aby se z nich nestál simulátor čekání na loading, a 1TB model stačí i na pár velkých titulů. Zbavíme se tak vibrací a hluku z mechanické komponenty. Kdo ale chce uchovávat větší množství dat, může si samozřejmě HDD přidat.

Netradičně jsem zvolil dražší PC skříň, protože rozpočet není nijak napnutý a počítač ve kvalitně provedené schránce nejen lépe vypadá, ale rovněž se lépe skládá a má potenciál k provozu při nižší hlučnosti. Ale jak se říká „proti gustu žádný dišputát“, tak si skříň vyměňte za jakoukoli vámi oblíbenou, pokud chcete.

Střední třída Komponenta Model Cena (Kč) CPU Intel Core i5-12400F 4700 MB GIGABYTE B660M GAMING X DDR4 3000 RAM Corsair 16GB KIT DDR4 3600MHz CL18 Vengeance LPX 1700 GPU ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT 8 GB 11000 PSU Corsair RM650x (2018) 2500 SDD WD Blue SN570 1TB 2300 HDD - - cooler SilentiumPC Fera 5 750 case Corsair 275R Carbide Series Tempered Glass 2300 28250 Alternativa s AMD Ryzen MB AMD Ryzen 5 5600 5100 RAM ASRock B550M Pro4 2500 -100 28150 Alternativa Intel s DDR5 CPU B660/Z690 DDR5 5000 MB Kingston FURY 16GB KIT DDR5 5600MHz CL40 3200 +3500 31750

High-end dělo

V top sestavě není cílem vložit do košíku ty nejdražší komponenty a poplácat se po zádech. I zde je dobré řešit poměr cena/výkon nebo alespoň adekvátnost ceny, i když se samozřejmě pohybujeme v jiných cenových hladinách a o nějaké výhodnosti tu nebude úplně řeč.

Z tohoto důvodu nevolím do top sestavy to nejlepší od Intelu, tedy Intel Core i9-12900K nebo i9-12900KS. Oba procesory jsou velmi těžko uchladitelné a druhý zmiňovaný ještě velmi předražený na to, jaký nárůst výkonu přináší. Můj dojem je, že vznikl jen proto, aby dostal Intel na špici herních benchmarků v souboji s Ryzenem 7 5800X3D.

Jen o trošku nižší herní výkon, avšak stále špičkový, dodá Intel Core i7-12700K (nebo KF), který je možné dále přetaktovat a netrpí tak extrémní spotřebou. Pokud ho postavíme na platformě Z690 s paměťmi DDR5, nese i jakýsi příslib snadného upgradu do budoucna, jak jsem nastínil v odstavcích u sestavy střední třídy.

Plně srovnatelným řešením je i varianta s Ryzenem 7 5800X3D, který se střídá ve vedení v herních benchmarcích s topmodely Intelu, a to při mnohem ukázněnějších provozních vlastnostech. Je to už však strop nabídky na končící platformě, protože Ryzeny 7000 přijdou s úplně novou paticí, tudíž upgradovat na něco pro hry výkonnějšího už nelze. Bude ale vůbec třeba s takovou bestií řešit výkon následujících 5 let? Odpovězte si sami.

Aktuální stav grafik v high-endu už rovněž není tak zoufalý a dají se vybrat modely, které úplně nezruinují peněženku. U top sestavy má smysl se dívat na výkonnostní hladinu někde kolem RTX 3080. Zde jsou vhodnými kandidáty ke koupi nejen zmiňovaná Nvidia, ale i Radeon RX 6800 XT jen s lehce nižším výkonem, ale zase o kousek nižší cenou (vizte graf v přehledu grafických karet), špatný není ani Radeon RX 6900 XT. Modely přesahující cenovkou 30 000 Kč už jsou podle mě cenově extrémní, ne-li pak špička nabídky v podobě RTX 3090 a RTX 3090 Ti, které by cenu sestavy katapultovaly už přespříliš vysoko.

U platformy Alder Lake už tak na poměr cena/výkon nehledím, jako v případě střední třídy, proto u ní počítám s OC deskou a paměťmi DDR5, jakožto i s kvalitním modulárním zdrojem, výkonným All-In-One vodním chladičem, rychlým PCIe 4.0 SSD diskem i velkorysým budgetem pro PC case dle preferencí.

High-end Komponenta Model Cena (Kč) CPU Intel Core i7-12700KF 10800 MB Z690 DDR5 6000 RAM Kingston FURY 32GB KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black 6000 GPU MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR 24500 PSU Corsair RM850x (2021) 4000 SDD WD Black SN770 NVMe 2TB 6500 HDD - - cooler ARCTIC Liquid Freezer II 280 2500 case high-end model dle vlastních preferencí 4000 64300 Alternativa s GPU AMD Radeon GPU AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6900 XT 23000

26500 -1500

+2000 62800

66300

Alternativa s AMD Ryzen CPU AMD Ryzen 7 5800X3D 12000 MB Gigabyte X570 AORUS PRO 6500 RAM G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Ripjaws V 4000 -300 64000

