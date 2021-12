Stavíme herní PC na Vánoce. Heslo: Nouzové řešení

10. 12. 2021 18:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Připomínat, jak je to na trhu s hardware momentálně špatné, už asi není třeba. Kdo se ve snaze postavit si nový herní počítač zadíval do eshopů, tomu je jasné, že grafickou kartu jen tak nesežene, a pokud ano, tak za ceny odporující slušným mravům.

Ne všechny komponenty ale zažívají nedostatek a zdaleka ne všechny udivují přemrštěnými cenami – některé díly to mají dokonce naopak. Než se tak pustím do návrhu (nouzového) herního PC, krátce zrekaputuluji uplynulý rok, ať máme věci trochu v kontextu. Koho takové povídání nezajímá, nechť přeskočí rovnou na sestavu.

Jak to vypadá na trhu s hardware

Aktuální rok nebyl ve srovnáním s tím předcházejícím tak význačný, co se nového hardware týče. To ale není divu, minulý rok byl opravdu výjimečný: přinesl nové konzole, další dvě generace grafických karet i nové procesory AMD Ryzen.

Letošek si tak budeme pamatovat především jako odpověď Intelu na veleúspěšné Ryzeny 5000, a to jak v nejvyšších výkonnostních příčkách, tak i v oblasti výhodného nákupu, což není pro modrého giganta vůbec typické.

Došlo i k uvedení několika nových GPU, ale jednalo se pouze o doplnění modelové nabídky aktuálních generací. V té době už byly grafiky navíc stiženy dalším z výpadků dodávek, takže jejich launch nevzbudil takové emoce.

Na pomezí software a hardware překvapil release Windows 11, který přinesl podporu heterogenní architektury nových procesorů Intel. Jinak se ale lze shodnout, že to je technologicky Windows 10 s novým skinem a pár drobnými vylepšeními (a bohužel taky regresemi). Ale popořadě.

Procesory Intel Rocket Lake-S & Alder Lake

Na začátku roku vydal Intel 11. generaci 14nm CPU do počítačů označovanou jako Rocket Lake-S. Šlo o backport nové mikroarchitektury z mobilních procesorů, které už byla firma schopná produkovat pokročilejší 10nm technologií.

Díky tomu, že šlo o nová jádra, zvýšil se výrazně výkon na takt (IPC). Bohužel, kvůli menším fyzickým rozměrům 10nm tranzistorů, na které byla mikroarchitektura původně navržena, nebylo možné vměstnat na plochu čipu tolik 14nm tranzistorů. Došlo tak k paradoxní situaci, kdy nejvyšší řada Rocket Lake-S nabízela „pouze“ 8 jader, tedy o 2 jádra méně než byl maximum předcházející generace. Vícevláknový výkon s novou generací tedy stagnoval, anebo v některých scénářích i přes značné vylepšení v IPC klesl.

Největší smysl tak v generaci Rocket Lake-S dávaly procesory nižších tříd, tedy čipy i5. Obzvláště model i5-11400 nebo i5-11400F (bez integrované grafiky) nabídl vysoký výkon 6 jader a 12 vláken, který se v herní zátěži přiblížil prominentnímu Ryzenu 5 5600X za podstatně nižší cenu. Ostatně, už v minulé, 10. generaci existoval podobný čip i5-10400F, který sice nedisponoval takovým výkonem, ale ve hrách slušně držel krok a v poměru cena/výkon příjemně překvapoval. Výhodnost tohoto procesoru dokládá i fakt, že je na něm stále postavena velká část nabídky hotových PC sestav střední třídy.

zdroj: Foto: Intel

Tohle je přesně ta situace, kdy si procesoroví rivalové vyměnili role. Zatímco Intel vždy sloužil za prémiového výrobce, u něhož si musíte připlatit, AMD se bralo jako volba šetřivých kupujících. Ač to samozřejmě často neodpovídalo realitě, tenhle stereotyp dokázal narušit až nástup procesorů Ryzen, které nejprve přinesly do mainstreamu více jader a poté i opanovaly žebříčky výkonu. S narůsajícím sebevědomím firmy ale pochopitelně rostla i cena procesorů AMD (nejvíce je to vidět v poslední generaci Ryzen 5000). No a vzhledem k tomu, že Intel na dominanci Ryzenů neměl donedávna odpověď, vynasnažil se konkurovat v jiné metrice, tedy výhodnosti, což byla ještě před několika lety strategie AMD. Krásná rošáda.

Intelu ale svítá na lepší časy, protože letos vydal ještě jednu procesorovu generaci, a to Alder Lake. Zde už se jedná o plnohodnotný technologický skok, kdy jsou nová jádra vyrobena již konkurenceschopným výrobním procesem (dříve označovaným jako 10 nm, nově dle marketingu firmy jako „Intel 7“).

Intelu se navíc podařilo u 12. generace Alder Lake znova výrazně navýšit IPC a ještě představit novou heterogenní architekturu, která v jednom procesoru kombinuje velká „performance“ jádra s menšími, úspornějšími jádry pro méně náročné operaci a úlohy na pozadí. Pokud jste si teď vzpomněli na čipy ARM a jejich architekturu big.LITTLE pro mobilní telefony, je to velmi podobné.

zdroj: Foto: Intel

Díky přechodu na pokročilejší technologii a vylepšení jader si Intel znova uzmul první příčky benchmarků ve hrách. Čip i9-12900K tak překonal i to nejlepší od AMD, ale je třeba podotknout, že rozdíly nejsou velké a jde spíše o psychologickou záležitost. Podobně i levnější čip i5-12600K (nebo KF bez iGPU) ve hrách exceluje a v průměru se vyrovná špičce herních CPU od AMD, jmenovitě Ryzen 5 5600X a Ryzen 7 5800X.

Spřáhnutí „velkých“ a „malých“ jader, zdá se, rovněž funguje, čímž si Intel vylepšuje energetickou efektivitu v některých úlohách. Jinak jeho high-end procesory s vyšším množstvím jader stále trpí na vysokou spotřebu v zátěži, což je oproti Ryzenům hendikep.

Nemastná neslaná je momentálně také premiérová podpora pamětí DDR5. Prozatím jsou kity drahé a jejich parametrům se vyrovnají OC modely pamětí DDR4, takže novinka slibuje vyšší výkon především do budoucna. Naštěstí Alder Lake podporuje i standard DDR4, takže nemusíte na DDR5 ihned přecházet.

Nevýhodou je rovněž cena upgradu na novou platformu Intelu. Procesory se instalují do nové patice, je teda potřeba nová deska. Firma ale dosud vydala pouze drahý čipset Z690. Nabídka 12. generace je navíc neúplná, představeny byly pouze dva čipy v každé řadě i5, i7 a i9, a to jen modely s odemčeným násobičem, tedy ne tak cenově příznivé. Pokud se neženete za úplným high-endem, bude rozumnější počkat až na nástup levnějších čipsetů a procesorů s uzamčených násobičem, díky nimž bude upgrade cenově mnohem výhodnější (Koukám na tebe, i5-12400F!).

Nášup grafických karet, které si nekoupíte

Vzhledem k aktuální situaci nemá smysl se o nových grafikách moc rozepisovat, takže jen v rychlosti. Na začátku roku vydala Nvidia grafiku GeForce RTX 3060, což měla být levnější alternativa ke dříve představené RTX 3060 Ti. Vzhledem k tomu, že jde o cenový segment střední třídy, profilovala se karta jako bestseller pro masy, ale jak víme, trh si to nakonec rozhodl jinak a z karty za cca 9 tisíc je dnes kousek minimálně za dvojnásobek. A téměř nejde sehnat. Jak jinak.

zdroj: Anandtech.com

To platí i pro zbytek nových karet Nvidia, jmenovitě RTX 3070 Ti a RTX 3080 Ti. Ty však nebyly výhodné ani za doporučené malobchodní ceny, při nichž neobhájily nárůst výkonu oproti variantám bez Ti. Občas se nicméně v obchodech objeví, a protože jsou to často jediné skladové high-edové karty, zákazníci po nich skočí, i když samozřejmě stojí majlant. Hodnotit v takové době poměr cena/výkon nemá smysl.

V propadlišti neukojitelné poptávky skončily i nové karty od AMD, konkrétně AMD Radeon RX 6600, 6600 XT a 6700 XT. Za cíl měly doplnit nabídku nové generace AMD Radeon i ve střední a vyšší střední třídě, ale aktuálně jich na trhu je snad ještě méně než Nvidií. Nejzajímavější z nové trojice je nicméně Radeon RX 6600 XT, který svým výkonem přesáhl konkurenční RTX 3060, ale při nepřekonatelné energetické efektivitě. Recenze v době vydání mluvily o „dosud nejefektivnější testované kartě“. Tak snad se jí někdy dočkáme za normální cenu.

Windows 11

Ačkoli by se mohlo zdát, že nové číslo za názvem nejrozšířenějšího operačního systému na PC indikuje zásadní technologicky skok, nové Windows 11 zas tak revoluční nejsou. Ano, systém vypadá díky novému uživatelskému rozhraní svěže, ale pod kapotou netepe nové jádro ani systém nenabízí pro hráče nikterak zásadní upgrade. Tedy, takové fičury byly při představení oznámeny, například AutoHDR, DirectX 12 Ultimate nebo DirectStorage, nakonec ale Microsoft funkce povolil i na Windows 10, čímž nový release ztratil dosti ze svého lesku.

zdroj: Microsoft

Nejvýraznějším vylepšením je tak podpora technologie Intel Thread Director, která má, jak už jsem zmínil výše, pomáhat s rozhodováním, zda se u nových procesorů Intel Alder Lake použijí k operaci „performance“ nebo „efficiency“ jádra. Právě na Windows 11 funkce běží nejlépe a ze stran Microsoftu i Intelu byl tento fakt několikrát zdůrazňován. Je tak možné, že s novou verzí svého OS redmondský gigant přispěchal právě proto, aby zachytil nástup nových procesorů a měl pro zákazníky dobrý argument k upgradu.



A co ostatní komponenty?

Při pohledu na trh s grafickými kartami vypadá situace beznadějně, není tomu ale tak i u zbytku hardware. Operační paměti jsou teď levné, a pokud nemáte v plánu skládat počítač s top procesorem, vyjde velmi výhodně i nějaký čip střední třídy. Žádných veletočů se nemusíte obávat ani při pohledu na ceníky pevných disků, naopak, ty meziročně ještě o pár stovek zlevnily. Za srovnatelné ceny oproti minulému roku se prodávají i zdroje, takže to vypadá, že nebýt grafických karet, není pro stavbu PC vůbec špatný čas. A s touto premisou se pokusíme něco postavit.

Nouzové herní PC

Nejsem příliš fandou číhané na jednotky kusů grafických karet v eshopech ani nákupu za přemrštěné ceny, proto jsem se při uvažování o letošních sestavách úplně vzdal klasického dělení na nižší, střední a vyšší třídu herních PC. Žádnou rozumnou kartu totiž do takového počítače nepořídíte.

Vyřešíme to tedy šalamounsky: postavíme si počítač, který dedikovanou grafiku potřebovat nebude, přesto si na něm půjde něco zahrát a bude dostatečně dimenzovaný na to, aby v budoucnu výkonné herní GPU umožnil přidat.

Takové podmínky splňuje procesor AMD Ryzen 5 5600G. V počtu jader a vláken jde o ekvivalent AMD Ryzen 5 5600X, jen má navíc integrovaný grafický čip, a to na poměry iGPU slušně výkonný. Pro představu, jde zhruba o výkon dedikovaného Radeonu RX 550, přičemž při přetaktování ho často výrazně překoná. Kdo se orientujete v grafikách spíše podle zeleného týmu, pak vězte, že je to asi polovina výkonu GTX 1060 3GB.

zdroj: tisková zpráva

Samozřejmě, optikou dnešních generací jde o nevýkonné řešení, nicméně i taková konfigurace zvládne hraní nových titulů při 30 FPS ve Full HD při nízkém nastavení detailů. Existují výjimky, jako třeba Cyberpunk 2077, na kterém si čip vyláme zuby, ale souhrnně lze integrované GPU v Ryzenu 5 5600G označit jako schopné rozběhat i náročné hry.

Pro hraní kompetitivních, esport nebo free-to-play titulů je pak grafika více než dostačující. Anebo pro případ hraní starších či nenáročných her. Ostatně, v době nouze na trhu s grafickými kartami se člověk může přeorientovat na konzumaci indie her nebo nikdy nerozehraných klasik, které mu visí v knihovničce. A na to mu tohle iGPU poslouží dobře. Jen je třeba dát pozor, abyste do PC osadili rychlé paměti v dvoukanálovém zapojení, protože jinak budete iGPU brzdit. Jak víme, integrovaná grafika nemá samostatnou video paměť, ale provozuje ji v systémové RAM, tudíž je třeba, aby ta byla co nejrychlejší.

Výkon integrované grafiky Ryzenu 5 5600G | zdroj: techpowerup.com

Jádro integrovaného čipu jde také přetaktovat, což při osazení schopnějším chlazením, než nabízí to přibalené, může vyústit ke zvýšení výkonu. Procesor tedy najde uplatnění i v rukou hardwarových hračičků, kteří si ho mohou s ohledem na hry pěkně ladit a radovat se ze zisků FPS.

AMD Ryzen 5 5600G má překvapivě silnou procesorovu část, která se neztratí ani po osazení dedikované karty. CPU má sice nižší takty než Ryzen 5 5600X a poloviční L3 cache, což u některých her způsobuje snížení výkonu, oproti modelu Ryzen 5 5600X je ale rozdíl v průměru asi 10 % (Full HD). Nemusíte se tedy bát, že by procesor nedokázal uživit grafické karty vyšší třídy.

K Ryzenu 5 5600G pak zbývá doplnit vhodnou desku, pořádné RAM, disk a pro jistotu, kdybyste se rozhodli integrovanou grafiku trošku popohnat, rovněž lepší chladič a voilà, máte základ pro herní PC. Jakmile do sestavy osadíte ještě předimenzovaný zdroj, otevře se vám i cesta pro případ upgradu samostatnou grafikou. Tak si to pojďme rozepsat do tabulky.

Komponenta Model Cena cca (Kč) CPU AMD Ryzen 5 5600G 6400 GPU iGPU 0 MB AsRock B550M Pro4 2500 RAM HyperX Fury Black 16GB (2× 8 GB) DDR4 3600 CL17 2200 PSU Seasonic Focus GX 650 Gold 2700 SSD WD Blue 3D NAND M.2 2500 chladič SilentiumPC Fera 5 700 skříň SilentiumPC Signum SG1M TG 1500 celkem 18500

Za cenu pod 20 tisíc máme herní základ do nepohody, a až se nám dostane výkonnější grafické karty, můžeme jí PC upgradovat. Počítač střední třídy ma obvykle rozpočet nastaven na 30 000 Kč, to znamená, že nám na potenciální grafiku zbývá 11500 Kč. Za to se při normálních cenách dá pořídit již velmi slušná RTX 3060 Ti, takže pokud si počkáte, budete mít doma výkonnou herní mašinu. A mezitím si zahrajete i na iGPU.

Samozřejmě, kdo má peněz na zbyt a nezáleží mu na poměru cena/výkon, ten si i dnes může poskládat herní PC. Například se zdá, že do Čech doputovala zásilka Radeonů RX 6900 XT, které nyní můžete najít v několika eschopech skladem (a tím myslím prověřených eshopech s udávaných počtem kusů u jednoho modelu větším než 3). Ceny však začínají na 50 000 Kč. Společně s high-end procesorem se tak dostáváme na astronomické částky za herní PC, takže bych takovou strategii nedoporučoval.

Alternativou je tak nákup nějaké hotové sestavy. V nabídce najdete často počítače s grafikami GeForce RTX 3060, 3060 Ti a 3070. Oproti samostatnému skládání z komponent si samozřejmě připlatíte, ale rozhodně to bude méně, než kdybyste se snažili najít kartu na vlastní pěst. Pozitivní také je, že výrobci mají pro svou potřebu karty dostupné, pokud se tedy rozhodnete jít touto cestou, budete mít PC doma cobydup.

zdroj: Unsplash

Výhodné, v rámci aktuálních možností, se zdají být některé ze sestav s procesorem Intel Core i5-10400F nebo Core i5-11400F a grafikou RTX 3060 nebo 3060 Ti. Pokud byste chtěli stejnou konfiguraci s konkurenčním Ryzenem 5 5600X, nemá to smysl, z letmého průletu nad nabídkou mi vyšlo, že taková varianta je o kus dražší, přitom ve hrách bude mít srovnatelný výkon.

Upgrade na RTX 3070 rovněž znamená výrazný skok v ceně, ale občas se objeví relativně levnější kusy, jen jich bude méně než těch nejběžnějších konfigurací, takže to chce trochu prohledat nabídku.

Přeji vám tedy hodně štěstí při stavbě nebo shánění nového herního PC. A pokud se nezadaří nebo nebudete ochotni vysolit tolik peněz, pořiďte si Xbox Series S, který skladovou nebo cenovou nedostupností nikterak netrpí, a přitom si něm zahrajete poslední herní pecky. Za 8 tisíc. Nečekal jsem, že to v článku o herních sestavách někdy řeknu, ale co naplat. Člověk míní, doba mění.