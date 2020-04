Další generaci grafických karet odhalí Nvidia 14. května. Co nového přinese?

- Hardware autor: Jiří Svák

O tom, že se Nvidia chystá vydat svou novou generaci grafických karet, se diskutuje už delší dobu. Firma sama naznačila, že k představení dojde na konferenci GTC v březnu. Ale marketér míní a pandemie mění. Akce se zrušila úplně, a to včetně online keynote, kde se Nvidia měla o novinky podělit. K odhalení ovšem nakonec asi přeci jen dojde. Společnost láká na 14. května, kdy na firemním YouTube vystoupí CEO Jensen Huang.

Samotná přítomnost Jensena na pódiu dává vědět, že půjde o něco důležitého. Druhým vodítkem je slogan „Get Amped“, kterým Nvidia pozvánku uvádí. A jelikož další generace grafických karet Nvidia má být postavena na čipu Ampere, je jednoduché si odvodit, co šéf firmy hodlá představit.

Řadu herních grafických karet ale od streamu očekávat nemůžeme. Vzhledem k tomu, že tématem akce mají být „inovace v AI, superpočítače, datová věda, autonomní stroje, zdravotní péče a grafika“, půjde spíše o profesionální čipy. Pokud ale ty budou založeny na novém GPU Ampere, bude možné z podrobností architektury leccos odvodit i pro herní modely.

Nová generace Ampere by každopádně měla přinést podstatně větší výkon v ray tracingu. To je oblast, kde musí Nvidia zabrat, aby se z ray tracingu mohl stát mainstream. Uvažuje se o navýšení počtu Tensor jader nebo jejich přepracování na zbrusu nový design pro vyšší efektivitu.

Rovněž se odhaduje, že GPU bude založeno na 7nm nebo 10nm výrobním procesu. Modernější výrobní proces sám o sobě slibuje lepší energetickou efektivitu a větší hrubý výkon, od produktů na něm postavených tedy můžeme čekat posun i v tomto směru. Možné je i 50% navýšení výkonu.

Z neoficiálních úniků to také vypadá, že nejvyšší model Ampere by mohl být plošně obrovským čipem s podstatným nárůstem počtu výpočetních jednotek a velkou pamětí (dle nepotvrzených informací snad až 48 GB). To nahrává úvahám o prvotním uvedení profesionálního výpočetního GPU.

Ze střídmých informací je těžké vyvozovat něco konkrétnějšího, proto doufám, že se Nvidia vytasí s pořádnou dávkou informací a dozvíme se podrobnosti o GPU Ampere, i kdyby se mělo jednat o výpočetní čipy.

Livestream začne na YouTube kanále Nvidia 14. května v 15:00 našeho času, nezapomeňte si proto datum přidat do kalendáře.