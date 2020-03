Za Calradii! Ostří do ruky a hurá na koně v právě vydaném Mount & Blade II: Bannerlord. Nyní i s trailerem

- Datum vydání Autor: Václav Pecháček

Když píšeme o datu vydání Mount & Blade II: Bannerlord, většinou pro vás máme negativní zprávy: vývojáři z TaleWorlds stále nevědí, kdy bude hra hotová, až to bude, tak to bude a podobná vágní prohlášení. Dneska ale udělám radost všem, kdo se těší do otevřené bety – nejenže bude brzo, ona dokonce bude dřív, než jsme čekali! celý článek