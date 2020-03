Vyšla druhoválečná strategie Panzer Corps 2, duchovní nástupce legendárního Panzer Generala

- Dojmy z hraní Autor: Mars Vertigo

Válka. Druhá světová válka se ve strategiích nemění. Nebo to tak alespoň nějakou dobu trvalo, ale nyní přišla renesance druhoválečných tahových strategií, které se pokouší celý zkostnatělý systém inovovat. Dalším přírůstkem do téhle rodiny by mohl být následovník Panzer Generala, prozaicky pojmenovaný Panzer Corps 2. celý článek