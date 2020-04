Vyšel remaster kampaně Call of Duty: Modern Warfare 2. Zatím pouze na PlayStation

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Datum vydání autor: Šárka Tmějová

Jak jsem po smršti internetových drbů avizovala už předevčírem, včera vyšla nostalgická jednohubka pro všechny fanoušky stříleček ze současnosti s vyčerpávajícím názvem Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Zatím ovšem pouze pro hráče na PlayStationu 4, ostatní platformy si na zrestaurovaný zážitek ve 4K s vylepšenou grafikou i ozvučením budou muset chvíli počkat.

O původní kampaň Call of Duty: Modern Warfare 2 se postaralo studio Infinity Ward, za remasterem nicméně stojí Beenox, což je kanadská společnost, která se na začátku tisíciletí věnovala portům konzolových her na PC.

Tahle část herního byznysu s multiplatformním vývojem prakticky vymizela, takže se firma musela přeorientovat na remastery – stojí za vylepšenou verzí Modern Warfare z roku 2016 a taky za dalším remasterem ze stáje Activision, loňskými závody Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Modern Warfare 2 má jeden z nejikoničtějších příběhů celé série, takže dává smysl, že další na řadě je právě tento remaster. I kdybyste v roce 2009 nehráli původní hru, kontroverze kolem letištní mise No Russian vám stejně prakticky nemohla uniknout. Zajímalo by mě, jestli je i v remasteru pořád dobrovolná.

zdroj: Activision

Nějaké péče se dostane i aktuálním CoD, alespoň v ohledu kosmetických předmětů. Do Modern Warfare a Warzone přibyl skin UDT Ghost, nějaké ty ikonické zbraně a další serepetičky, které byste v multiplayeru nejnovějšího CoD anebo v chytlavé battle royale mohli i nemuseli potřebovat. Dostanete je k nákupu remasteru zdarma.

Jak už jsem zmínila, Call of Duty: Modern Warfare 2: Campaign Remastered vyšla zatím jen na PlayStationu 4. Na PC a Xboxu One sice kosmetické balíčky už dostanete taky, na samotnou zremasterovanou kampaň si ale pouze vytvoříte předobjednávku, a to na 30. dubna 2020.