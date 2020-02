Staňte se strážcem zákona ve městě hříchu. Vyšel kyberpunkový Conglomerate 451

- Datum vydání Autor: Patrik Hajda

Tvůrci Legend of Grimrock nakopli novodobý zájem o klasické dungeon crawlery. Svým nečekaným úspěchem inspirovali spoustu dalších vývojářů, kteří se postarali o zajímavé kousky jako The Bard’s Tale IV: Barrows Deep nebo třeba Operencia: The Stolen Sun. Další hrou, která by mohla vyniknout v rozpínajícím se moři titulů, je kyberpunkový krokovací dungeon crawler Conglomerate 451. celý článek