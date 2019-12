Gears Tactics vyjdou v dubnu a vypadají překvapivě skvěle

Windows Xbox One Xbox One X

- Datum vydání autor: Aleš Smutný

Už jsme mysleli, že Gears Tactics jsou v křemíkovém očistci a ony se vrací s bombastickým trailerem a hlavně s velmi nadějným příslibem k 28. dubnu, kdy hra vyjde na PC a Xbox One. Tohle není žádné Gears POP!, ale zjevně plnohodnotná tahová strategie, která má mít čtyřicetihodinovou(!) kampaň.

Děj se odehrává ještě před událostmi prvních Gears of War během propuknutí války Serry s Locusty. Znalci univerza si všimnou, že se ve hře objevují postavy z dějové linie Rise of RAAM, především megalomanský vědec Ukkon. Ten tu bude asi sloužit jako hlavní záporák, kterému půjde vás různorodý tým vojáků po krku.

Z videí není úplně zřejmé, zda bude hra využívat akční body a nebo dnes mnohem populárnější systém „pohyb a akce“, ale celkově hra vypadá jako plně kompetentní tahovka. Navíc universum Gearsů podobné pochmurné válečné strategii nesmírně sedne a to, že je hra situována do „starých dobrých“ časů války s Locusty. Člověk se skoro rozněžní nad brumakem, hláškou „booom!“ a dokonce corpserem. A to, žr s nimi půjde bojovat v tahové strategii je tak trochu můj splněný malý sen.

Mimochodem, pokud vám vyskočily varovné signály ohledně možných mikrotransakcí, když se předvádí všechny možné úpravy vojáků a zbraní, nebojte se. Rod Fergusson se nechal slyšet, že zde nejsou žádné mikrotransakce, ani kosmetické a jde o ryze singleplayerovou záležitost. Nu a já už teď vím, že koncem dubna mi skočila do pořadníku her, u kterých intenzivně trávím čas, další věc. "Dirty" Gears of War (ne ta novodobá nažehlená verze), jsou moje srdcovka a návrat na bojiště plné starých známých - ovšem s novými hrdiny - beru všema deseti.