Děsivé moravské lesy brzy přivítají český psychologický horor Someday You’ll Return

- Video Autor: Patrik Hajda

Česká republika sice ve světovém měřítku nepatří k nijak výrazným ploditelům počítačových her, ale že by u nás vůbec nic nevznikalo, se také říct nedá. Jen se podívejte na solidní zástup titulů, které debutovaly v minulém roce. Letos se určitě také máme na co těšit, a i díky brněnské hororové adventuře Someday You’ll Return má smysl hledět do ještě vzdálenější budoucnosti. Ztracenou dceru totiž začnete hledat příští rok. celý článek