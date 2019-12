Za koho si zahrajete v české strategii Imperiums: Greek Wars? Inu, hlavně za Řeky

Windows

- Video autor: Václav Pecháček

Vývojáři české velkolepé strategie Imperiums: Greek Wars sice nejobdivněji pokukují po mužné postavě Filipa II. Makedonského, ale jejich staré Řecko je pochopitelně plné spousty dalších ambiciózních chlápků v chitónech. Ti si půjdou po krku kopím i mečem a každý z nich má trochu jinou výchozí pozici a cíle, tak se s tou dobyvačnou partičkou hned teď pojďte seznámit – zvlášť pokud máte rádi Seana Conneryho a Deckarda Caina.

Proč jsem zmínil zrovna tyto dva distingované gentlemany? Protože vypravěč dvojice nových videí, která vás seznámí s rozkmotřenými městskými státy světa Imperiums, zní přibližně jako jejich mix (Conneryho výrazné sykavky, Deckardova nenapodobitelná, slyšitelná moudrost). Jen si nechte od starého Amphotera povyprávět něco o nádherné Hellas!

Tolik slavných států, tolik vznešených králů, tolik lidí dozajista toužících pouze po tom, prožít své dny v míru. A přesto za okamžik všechno exploduje jako sud nacpaný střelným prachem, hoplíty a spoře oblečenými sochami. Opodál stojící Peršané si ten ohňostroj určitě užijí, dokud jim jedna nevybuchlá makedonská raketa nespadne přímo na Dareia.

Podívejte se například na střední Řecko, region bohatý a mocný, nestabilní a promočený krví po několika dekádách strašné peloponéské války. O nadvládu tam spolu soupeří Théby s Athénami, z jihu je sleduje lačná Sparta, na severu se rozkládá Fókida, nahá před dobyvačnými choutkami silnějších sousedů. A ještě dál leží Thesálie, zmítající se ve smrtelných křečích bratrovražedné občanské války.

To by bylo, aby do tohohle bezbožného bince jistý elegán, kterého všichni „civilizovaní demokraté“ považují za nemytého barbara z Vidlákova, nevnesl trošku severské disciplíny. Jak už jste si mohli přečíst v minulém článku, na Alexandrovu vládu sice nedojde a tažení jeho tatínka nejspíš neskončí až v Babylonu, ale i tak by mohla být legrace se ho zúčastnit.

Nakonec se s vámi podělím o zábavný drobek ze zákulisí vývoje, který se ke mně dostal přímo od zdroje, tedy hlavního vývojáře Pavla Kubáta (má na svědomí i římské Aggressors). Mysleli jste, že podoba řeckých panovníků, které jste mohli vidět ve videu, je náhodná a vymyšlená? Ani nápad. Starověká aristokracie nese tváře lidí, kteří se na vývoji přímo podílejí, často dobrovolníků, bez nichž by takto rozsáhlá strategie ve skromném studiu o dvou lidech nikdy nemohla vzniknout.

Amphoterem je tedy ctihodný pan Jeff z Kanady, králem Fókidy a oštěpařem z Thesálie jsou rovněž dobrovolníci. Ve finální hře uvidíte obličeje testerů, překladatelů, dabéra, ilustrátora – nadšenců (v některých případech samozřejmě placených), kteří pomáhají uvést projekt v život. Co je bohatství v porovnání s nesmrtelností?

