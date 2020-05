Crusader Kings 3 vyjdou po prázdninách. Prozradil nám to pletichářský trailer

Windows

- Datum vydání autor: Václav Pecháček

Crusader Kings 2, nesmírně oblíbený simulátor středověkého vladaře, který k dosažení svých cílů kromě meče používá i politické sňatky a nějakou tu občasnou vraždičku nemluvněte, už začíná navzdory záplavě DLC maličko šedivět. Je tedy nejvyšší čas na pokračování, které přijde dřív, než mnozí čekali – hned po letních prázdninách.

Zatímco děti půjdou poprvé do školy, rodiče si sednou k počítači a udělají si děti nové, aby zachovali královský rod. Crusader Kings 3 vycházejí 1. září letošního roku a už teď si je můžete za 50 eur předobjednat. Proč byste to měli dělat? Třeba vám napoví nový trailer:

zdroj: Paradox Interactive

Bitvy, vraždy, svatby. Vše, co byste čekali, samozřejmě spolu s postupně stárnoucím panovníkem, protože v Crusader Kings nebudete hrát za jediného krále. Počítá se s tím, že po smrti se vtělíte do svého dědice a povedete dynastii dál a dál, k čím dál tím větší slávě a územnímu rozmachu.

Čekají vás stovky let evropské historie, ať už si jako startovní datum vyberete rok 867, kdy v Evropě stále ještě soupeří rostoucí křesťanská víra a staré dobré pohanství, nebo rok 1066, kdy už je dominance Kříže v podstatě zaručená. Ale to neznamená, že byste se nemohli stát heretiky a křesťanskou víru maličko nereformovat, třeba Ježíše nahradit Satanem…

Nových prvků oproti předchozímu dílu je, zdá se, opravdu dost – o mnohých z nich jsme už psali, tak v případě zájmu klikněte na patřičné související články. Největší změnou je ale skutečnost, že tentokrát hra nebude začínat jako tak holá kostra.

V případě dvojky jste zpočátku mohli hrát pouze za křesťanské vladaře a například muslimy přidalo až DLC. Třetí díl vám umožní hrát za kohokoliv, a to nejen v evropské a středomořské oblasti, ale i daleko na východě. Je to skoro neuvěřitelné, ale záběr nové hry sahá až do Indie. Což je skvělé, byť první hra všech našinců bude samozřejmě za knížete Vratislava (nebo v případě dřívějšího startu za Bořivoje, tehdy ještě podřízeného velkomoravskému knížeti Svatoplukovi).

Ještě se na chvilku vrátím k předobjednávkám. Jak jsem už psal, základní hru si můžete koupit za 50 eur, ale kdybyste chtěli, lze sáhnout i po královské edici za 75 eur. Ta vám navíc přihraje expansion pass s třemi budoucími DLC – dvěma menšími, kosmetickými, a jedním velkým rozšířením, které bude samo o sobě v základu stát 30 eur.

Vypadá to tedy na drobnou úpravu politiky DLC ve srovnání s druhým dílem. Tam byla rozšíření spíše menšího, doplňkového rázu a cenovkou se většinou vešla do 20 eur. Možná se tedy dočkáme méně rozšíření, která ale budou o to podstatnější, zatímco o drobnější úpravy se postarají flavour packy za pár eur.

Inu, nepředbíhejme, zatím se nám na disku nehřeje ani základní hra. Ačkoliv některým šťastlivcům ano, i když jen v rozpracované podobě. Pokud si chcete přečíst, jak se momentálně Crusader Kings 3 hrají, zkuste třeba preview na Rock, Paper, Shotgun z pera Natea Crowleyho.