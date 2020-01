Chtěli byste hrát Pokémony jako MMO? Vyzkoušejte early access Temtem

Windows

- Datum vydání autor: Šárka Tmějová

Pochytáte je všechny? Pokud po nedávném vydání Pokémon Sword & Shield ještě nemáte dost chytání exotických potvůrek, možná by pro vás Temtem mohl být tou správnou volbou. Na rozdíl od exkluzivity pro Nintendo se do sbírání příšerek můžete vrhnout na PC a navíc i s ostatními hráči. Nechybí rozkošná anime stylizace a skoro 80 různých druhů k pochytání a trénování.

Vývojářské studio Crema se spojilo s Humble Bundlem, který mu v tomto případě slouží jako vydavatel, Temtem ale najdete i na Steamu. MMO vás vypustí na levitující souostroví a nabídne vám trojici startovních poké Temtemů. Jejich vlastnosti jsou oproti pokémonům trochu variabilnější, ale pokud chcete, můžete si hezky tradičně vybrat toho elektrického.

Temtem včera vyrazil do předběžného přístupu na Steamu a stejně jako spoustu dalších MMO ho trápí porodní bolesti v podobě přetížených serverů a dlouhatánských front. Hra se okamžitě stala populární na Twitchi, a to dost možná i proto, že je momentálně snazší ji sledovat, než se nechat v jednom kuse odpojovat ze serveru. V Crema nicméně intenzivně pracují na nápravě.

Na šesti ostrovech se můžete toulat sami i s kamarády, případně si nějaké nové nadělat cestou. Každý z nich nabídne jiné typy příšerek: nechybí travnatý ostrov, písečné pláže ani zvláštní krystalová poušť. S pochytanými stvořeníčky musíte porazit otravné Rakeťáky členy klanu Belsoto a všech osm trenérů v dojo, abyste se stali tím nejlepším z krotitelů Temtemů.

Mimo putování s přáteli vás čeká zhruba 20hodinová příběhová kampaň, kterou taktéž můžete absolvovat v kooperaci a tahové souboje tím rozšířit o dalšího člena. Své kamarády budete moct pozvat do svého vlastního domečku, který si navíc můžete vyzdobit nábytkem. Hromadou kosmetických vylepšení si můžete zkrášlit i svého vlastního avatara.

Temtem se dá hrát i kompetitivně v módu, kde si vy i soupeř vyberete každý osmero potvůrek, z nichž pak trojici můžete tomu druhému zakázat a nakonec se v souboji utká deset z nich.

Variaci na Pokémony můžete již teď zkoušet na Steamu, pokud vám to tedy přeplněné servery dovolí. Plná verze Temtemu by měla dorazit zhruba v polovině roku 2021, obsahovat bude kompletní příběhovou linku, více než 160 potvůrek, aukce, klany, sběratelské Temtemy, turnaje a další vychytávky, které do hry budou přibývat postupně. Ve finále se má hra dostat kromě Steamu i na PlayStation 4 a Xbox One.

Z obsahu je podle slov vývojářů nyní dostupná přibližně polovina na první trojici ostrůvků, už teď ale můžete plně interagovat s ostatními a plnit týdenní výzvy či lovit speciální barevné variace příšerek.