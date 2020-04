Chcete akčnější Cities: Skylines ve vesmíru? Vyšla budovatelská strategie Industries of Titan

Windows MAC Linux

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

Trvalo to dlouho, ale nakonec jsme se konečně dočkali vydání ambiciózní strategie, která v sobě míchá prvky budování nové kolonie, kyberpunk a souboje s vesmírnými piráty. Industries of Titan je sice teprve v předběžném přístupu, ale už teď nabízí hodně zajímavý a netradiční obsah.

Industries of Titan sleduje lidskou civilizaci za tisíce let, kdy se podařilo kolonizovat mnohé planety. Jednou z nich je i titulní Titan, který má ale doby největší slávy za sebou. Jeho povrch je pokrytý ruinami dřívějšího osídlení, které vám poslouží jako počáteční zdroj materiálů pro vybudování nového města zaměřeného na výrobní průmysl.

Čeká vás budování obydlí pro vaše zaměstnance a uspokojování jejich základních potřeb. Jedině šťastný zaměstnanec nebude mít problém s úklidem odpadu vygenerovaného jeho kolegy, vydá se do dolů těžit další suroviny, postaví nová obydlí a další výrobní budovy.

Zajímavostí Industries of Titan je možnost konstruovat zařízení přímo v budovách. Ve svém velíně sestrojíte generátor, který bude elektřinou napájet přilehlé budovy. Zbudujete obrazovky vysílající reklamy, které vám po zhlédnutí vašimi zaměstnanci vydělají na chod celé firmy.

zdroj: Brace Yourself Games

Industries of Titan není z těch budovatelských strategií, ve kterých by vás trápila jen infrastruktura a jinak vám vesměs nic nehrozilo. Ocitnete se totiž pod útoky vesmírných pirátů, se kterými můžete buďto bojovat, nebo se schovat. Budovy se totiž umějí zanořit do povrchu Titanu a zcela tak zmizet před zraky agresorů.

Z povídání jednoho z tvůrců ve videu výše se může zdát, že v předběžném přístupu hry bude hodně co dělat (a málo toho vážně není), ale pravdou je, že spousta základních mechanismů chybí a dorazí až v updatech. Řeč je například o dopravě a přepravě a s ní souvisejících silnicích, možnosti stavět vlastní lodě a posílat je do boje s tábory nepřátel rozesetými kolem vás, chybí simulace populace, vliv počasí, úkoly, anomálie, vývojové stromy a spousta dalšího.

S čím ovšem můžete počítat už teď, je skvělý hudební podkres od talentovaného skladatele Dannyho Baranowskyho, jehož tvorbu můžete znát například z her Crypt of the Necrodancer a Cadence of Hyrule, což jsou shodou okolností předchozí hry studia Brace Yourself Games, které momentálně pracuje nejen na Industries of Titan, ale také na realtimově tahovém hybridu Phantom Brigade.

Industries of Titan si můžete už teď vyzkoušet v předběžném přístupu exkluzivně v Epic Games Storu za 25 eur. Časem se hra dostane i na Steam, ale až v plné verzi.